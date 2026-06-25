지난해 119신고 1064만건…소방산업 매출 첫 20조 돌파

소방청, 2026 통계연보 발간

화재 출동 늘고 구조·구급 감소…소방산업 매출 첫 20조원대

폭염 대비 철저하게 0 소방대원들이 16일 경기도 수원시 권선구 수원남부소방서에서 얼음조끼와 아이스팩 등 폭염 대비 물품을 점검하고 있다. /연합뉴스

지난해 119신고가 1064만건에 이르는 것으로 집계됐다. 하루 평균 약 2만9000건꼴이다. 화재 출동은 늘어난 반면 구조·구급 출동은 줄었고, 소방산업 총매출은 처음으로 20조원을 넘어섰다.소방청은 '2026 소방청 통계연보'를 발간했다고 25일 밝혔다. 통계연보에는 지난해 119신고와 화재·구조·구급 출동, 생활안전 활동, 소방산업 매출, 소방안전교육 참여 현황 등이 담겼다.지난해 접수된 119신고는 모두 1063만9732건으로 전년 1135만4928건보다 6.3% 감소했다. 현장 활동별로 보면 화재 출동은 3만8344건으로 전년보다 1.94% 증가했다. 반면 구조 출동은 119만8268건으로 9.14%, 구급 출동은 328만5957건으로 1.15% 각각 줄었다.국민 생활과 밀접한 생활안전 출동은 58만5118건으로 집계됐다. 이 가운데 벌집 제거 출동이 23만5804건으로 가장 많았다. 다만 전년 30만4821건과 비교하면 큰 폭으로 줄었다. 동물 처리는 8만9516건, 비화재보 확인은 16만2113건이었다. 자연재해 등으로 인한 피해복구지원은 1만1217건, 감염병 지원은 1019건으로 전년보다 소폭 늘었다.소방산업은 성장세를 이어갔다. 지난해 국내 소방산업 총매출은 20조6199억원으로 전년 19조4676억원보다 1조1523억원 증가했다. 소방산업 매출이 20조원을 넘어선 것은 이번이 처음이다.업종별로는 공사업 매출이 11조5873억원으로 가장 컸다. 제조업은 4조2171억원, 방염업은 1조6030억원, 감리업은 1조891억원, 설계업은 9913억원으로 나타났다.소방안전교육 참여자도 크게 늘었다. 지난해 소화기·소화전·완강기 교육에 참여한 인원은 527만9386명으로 전년 446만7011명보다 18.2% 증가했다. 초등학생 참여자가 191만740명으로 가장 많았고 성인 135만2011명, 중·고등학생 99만7033명, 유아 75만2855명, 노인 26만6747명 순이었다.이번 통계연보에는 국제구조대 활동과 개발도상국 소방장비 지원 실적 등도 함께 수록됐다. 통계연보는 소방청 누리집에서 확인할 수 있다.김형국 소방청 정보통신과장은 "통계연보는 국민의 생명과 재산 보호라는 소방의 본질적 임무를 수치로 입증하는 객관적 보고서"라며 "앞으로도 정책 수립을 위한 근거 자료이자 국민과 소통하는 열린 정보로 적극 활용하겠다"고 말했다.