BS한양, 경남 밀양부북서 첫 수자인 단지 선봬…1066가구 규모

1·2단지 나눠 공급…29일 특공

밀양 수자인 더퍼스트 투시도, (좌)1단지, (우)2단지 0 BS한양이 경남 밀양시 밀양부북 공공주택지구에서 공급하는 '밀양 수자인 더퍼스트' 아파트 1단지(왼쪽) 및 2단지 투시도./BS한양

BS한양이 경남 밀양시 밀양부북 공공주택지구에서 처음으로 자사 아파트 브랜드 '수자인'이 적용되는 단지를 선보인다.BS한양은 밀양시 일대에 들어서는 '밀양 수자인 더퍼스트 1·2단지'의 견본주택을 오는 26일 열고 본격적인 분양에 나선다고 25일 밝혔다.이 단지는 밀양부북 공공주택지구 A-1블록과 S-2블록에 들어서는 단지로, 총 1066가구 규모로 조성된다.1단지(A-1블록)는 지하 2층~지상 20층, 744가구 규모다. 이 가운데 일반분양 물량은 뉴홈 일반형으로 공급되는 426가구로, 전용면적별로는 △55㎡A 169가구 △59㎡A 100가구 △59㎡B 157가구다.2단지(S-2블록)는 지하 1층~지상 20층, 총 322가구 규모로 조성된다. 일반분양 물량은 △74㎡A 24가구 △84㎡A 90가구 등 114가구다.분양가상한제가 적용되는 게 특징이다. 전용 55㎡형은 2억원 중반대, 59㎡형은 2억원 중후반대에 공급된다. 전용 74㎡형은 3억원 초반대, 84㎡형은 3억원 중후반대로 책정됐다.단지는 밀양 지역 최초의 수자인 브랜드 아파트이자 1000가구 규모 브랜드타운으로 조성된다. 수자인만의 특화 설계와 조경, 커뮤니티 시설이 적용될 예정이며, 밀양시 최초 민간참여 공공주택사업인 밀양부북 공공주택지구에 들어서 체계적으로 구축되는 기반시설을 함께 누릴 수 있다는 게 분양 관계자의 설명이다.직주근접 여건도 강점으로 꼽힌다. 인근에는 나노·수소·첨단소재 산업을 중심으로 조성 중인 밀양 나노융합 국가산업단지가 자리하고 있다. 해당 산업단지는 지난해 산업통상자원부로부터 '미래첨단소재·부품 기회발전특구'로 지정돼 향후 기업 유치와 고용 확대에 따른 인구 유입 효과가 기대된다.교통 환경도 양호하다. 사포로와 미리벌로, 밀양대로 등을 통해 지역 내 이동이 편리하며 남밀양IC를 이용하면 중앙고속도로와 함양울산고속도로 접근도 수월하다. KTX 밀양역 역시 차량으로 약 10분 거리에 위치한다.생활 인프라도 갖춰져 있다. 아리랑시장과 삼문동 상권을 비롯해 밀양시립도서관, 삼문동공설운동장 등 다양한 편의시설을 이용할 수 있다.청약 일정은 오는 29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위 청약, 다음 달 1일 2순위 청약 순으로 진행된다. 당첨자는 단지별로 1단지 7월 7일, 2단지 7월 8일로 각각 나눠 발표한다. 발표일이 서로 달라 두 단지에 모두 청약할 수 있다는 점도 특징이다. 정당계약은 오는 8월 18일부터 20일까지 사흘 간 견본주택에서 진행된다.BS한양 관계자는 "밀양에서 처음 선보이는 수자인 브랜드 단지인 만큼 차별화된 상품성을 갖추는 데 주력했다"며 "분양가상한제 적용에 따른 가격 경쟁력과 나노융합 국가산단 배후 입지, 공공주택지구 개발에 따른 미래 가치 등을 바탕으로 실수요자들의 관심이 높을 것으로 기대한다"고 말했다.