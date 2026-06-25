대한전문건설협회, 행정안전부와 건설현장 안전·재난복구 협력 논의

이미지 0 윤호중 행정안전부 장관(왼쪽)과 윤학수 대한전문건설협회 회장이 25일 서울 동작구 전문건설회관에서 진행된 간담회에서 이야기를 나누고 있다./대한전문건설협회

대한전문건설협회가 행정안전부와 건설현장 재해 예방 및 재난 발생 시 신속한 응급복구를 위한 협력 강화 방안을 논의했다.대한전문건설협회는 25일 서울 동작구 전문건설회관에서 행정안전부와 간담회를 열고 건설현장 안전관리 강화와 재난 대응 체계 구축 방안 등을 논의했다고 밝혔다.이날 간담회에는 윤호중 행정안전부 장관을 비롯해 안전예방정책실장, 지방재정국장 등 행안부 관계자와 윤학수 대한전문건설협회 회장, 협회 회장단 및 시·도회 회장 등이 참석했다.양측은 기업이 재난 발생 이전부터 위험요인을 체계적으로 분석하고 예방·대비·대응·복구 계획을 수립하도록 지원하는 '기업 재해경감 제도'에 대한 전문건설업계의 참여 방안을 논의했다.협회는 전문건설업계가 건설현장에서 축적한 직접시공 경험과 현장 대응 역량을 활용해 재난 발생 시 신속한 응급복구에 나설 수 있도록 정부와 업계 간 민·관 협력체계 구축이 필요하다고 제안했다.아울러 건설현장 안전 확보를 위해서는 책임 있는 시공체계와 적정 공사비 확보가 필요하다며 발주자 지정방식의 주계약자 공동도급제 재도입, 전문공사 일반관리비율 상향 등 업계 현안도 건의했다.윤학수 대한전문건설협회 회장은 "안전은 현장의 노력만으로 완성될 수 없으며 정부와 업계 간 긴밀한 협력이 필요하다"며 "행정안전부와 함께 실효성 있는 민·관 협력체계를 구축해 전문건설업계가 현장에서 역할을 다할 수 있도록 하겠다"고 말했다.윤호중 행정안전부 장관은 "건설현장의 안전은 근로자와 가족은 물론 국민의 생명과 사회의 지속가능성을 지키는 최우선 가치"라며 "건설현장 재해 예방을 위해 행정안전부가 앞장설 것이며 전문건설업계의 지속적인 노력도 당부한다"고 전했다.