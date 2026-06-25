네이버클라우드, 정부 GPU 1576장 사용권 확보

정부 GPU 구축·운영 사업 대가로 2457억원 규모 사용권 취득

2031년까지 정부 GPU 운영 지원, 공공 AI 인프라 구축 참여

네이버사옥 0 네이버 사옥./네이버

네이버클라우드가 정부의 AI 컴퓨팅 인프라 구축 사업을 통해 그래픽처리장치(GPU) 1576장에 대한 자체 활용 사용권을 확보했다.25일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 네이버클라우드는 정보통신산업진흥원(NIPA)과 협약을 체결하고 정부 GPU 사업 구축 물량 가운데 자체 활용분인 GPU 1576장에 대한 사용권을 취득했다. 취득 금액은 2457억원으로 지난해 말 자산총액의 10.55%에 해당한다.이번 사용권은 정부의 'AI 컴퓨팅자원 활용기반 강화사업(GPU 확보·구축·운용지원)' 수행에 따른 대가다. 네이버클라우드는 정부가 구매한 GPU를 자체 데이터센터에 구축하고 2031년까지 운영을 지원하는 대신 협약 기간 동안 일부 GPU를 자체적으로 활용할 수 있는 권리를 확보하게 됐다.앞서 네이버클라우드는 삼성SDS, 엘리스그룹과 함께 약 2조800억원 규모의 정부 GPU 확보·구축·운용지원 사업자로 선정됐다. 정부가 배정한 전체 물량은 엔비디아 베라루빈 1008장과 B300 3112장 등 총 4120장이며, 이번 공시는 이 가운데 자체 활용 물량만을 대상으로 한다.네이버클라우드는 확보한 GPU를 AI 인프라 기술 역량 강화와 자체 AI 서비스 고도화에 활용할 계획이다.