미래에셋 ETF 20주년…AUM 428조·글로벌 11위

2006년 'TIGER 반도체' 상장…반도체 대표 ETF로 성장

글로벌 영토 확장 전략 결실…27일 상암서 20주년 행사

. 0 /미래에셋자산운용사

미래에셋자산운용이 2006년 'TIGER 반도체 ETF' 상장을 시작으로 20년간 자본을 쌓아오면서 ETF 순자산 기준 글로벌 11위 운용사로 도약했다. 국내 대표 반도체 ETF부터 미국 대표지수까지 상품을 다각화하며 글로벌 운용자산 428조원을 달성했다.25일 금융투자업계에 따르면 글로벌 상장지수펀드(ETF) 시장에서 국내 자본의 저력을 보여주고 있는 미래에셋자산운용은 ETF 비즈니스 도입 20주년을 맞이했다.미래에셋의 ETF 연대기는 지난 2006년 6월 한국거래소에 'TIGER 반도체 ETF'와 'TIGER 은행 ETF'를 상장하면서 시작됐다. 특히 국내 반도체 산업의 성장에 맞춰 라인업을 구축, 시장의 대표 브랜드로 자리매김했다. 대표 상품인 'TIGER 반도체TOP10 ETF'는 삼성전자와 SK하이닉스를 필두로 한 핵심 기업 집중 투자 상품으로, 지난 24일 기준 순자산 약 12조 원을 돌파하며 국내 반도체 ETF 중 최대 규모로 성장했다.미국 대표지수 투자 부문에서도 장기 투자 문화를 선도해 왔다. 국내 최초 미국 지수 연계 상품인 'TIGER 미국나스닥100 ETF'는 상장 당시 1만 원이었던 주당 가격이 현재 20만 원을 돌파했다. 연금계좌의 필수 상품으로 자리 잡은 'TIGER 미국S&P500 ETF' 역시 올해 들어서만 개인 누적 순매수 3조 원을 기록했다.이 같은 성장의 배경에는 미래에셋그룹 글로벌전략가(GSO) 박현주 회장의 선제적인 글로벌 영토 확장 전략이 있다. 미래에셋은 미국 ETF 운용사 'Global X' 인수를 기점으로 미국, 일본, 캐나다 등 글로벌 영토 확장에 속도를 냈다. 현지 맞춤형 '킬러 프로덕트'를 지속 선보인 결과 현재 글로벌 총 순자산은 428조원에 달한다.이준용 미래에셋자산운용 부회장은 "지난 20년이 가능성을 넓혀온 시간이었다면, 향후 20년은 전 세계 혁신 자산에 투자하는 글로벌 투자 플랫폼으로 도약하는 시간이 될 것"이라며 "투자자의 신뢰를 바탕으로 차별화된 솔루션을 지속 선보이겠다"고 강조했다.한편, 미래에셋자산운용은 투자자 감사의 의미를 담아 오는 27일 서울 상암 월드컵공원 평화광장에서 'TIGER ETF 20주년 기념 마라톤 및 커피차 이벤트'를 개최한다.