고려아연 “영풍·MBK, 비공식 절차를 공식인 양 포장…시장 혼란 초래”

감사위원 후보 공개추천 절차 정면 비난

공식 감사위원 추천 절차는 계속

"추천 건수보다 후보 검증이 중요"

2026061701001142600061611 0 고려아연 사옥./고려아연

고려아연이 영풍·MBK파트너스의 감사위원 후보 공개추천 절차를 정면으로 비판하며 "개별 주주의 사적 활동을 회사의 공식 절차인 것처럼 부각해 시장에 혼란을 주고 있다"고 밝혔다.25일 고려아연은 입장문을 내고 "MBK와 영풍이 자체적으로 운영한 비공식 감사위원 후보 추천 절차를 대외적으로 공표하며 마치 회사의 공식 감사위원 후보 추천 절차가 마무리된 것처럼 오인될 수 있는 활동을 이어가고 있다"고 지적했다.회사는 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천 절차는 오는 30일까지 예정대로 진행되며 공고문에 따른 자격 요건과 제출 서류를 갖춘 후보를 폭넓게 접수하고 있다고 설명했다. 영풍·MBK 역시 여러 주주 가운데 하나로서 후보를 추천할 수 있으며 다른 주주의 추천과 동일한 기준으로 검토한 뒤 최종 후보 선정과 주주총회 절차를 법령과 정관에 따라 진행할 계획이라고 밝혔다.고려아연은 특히 영풍·MBK가 자체 추천 절차를 공개한 데 대해 "개별 주주의 사적 활동을 회사의 공식 절차처럼 오인하게 만들고 있다"며 "다른 주주의 참여 기회를 위축시키고 시장에 잘못된 신호를 줄 수 있다"고 주장했다.영풍·MBK가 고려아연의 후보 추천 절차를 폐쇄적이라고 비판한 데 대해서도 반박했다. 고려아연은 현재 운영 중인 절차가 상법상 주주제안권과 별도로 회사가 자율적으로 마련한 예비 후보 추천 제도라며, 다양한 후보군을 확보하기 위해 별도의 절차를 운영하고 있다고 설명했다. 또 '0.1% 이상 지분을 6개월 이상 보유하거나 1% 이상 보유한 주주(연합 가능)'라는 추천 기준 역시 후보 난립과 추천권 남용을 막고 후보 검증의 실효성을 확보하기 위한 최소한의 요건이라고 강조했다.이어 "감사위원 후보 추천의 핵심은 추천 인원의 많고 적음이 아니라 후보의 전문성과 독립성, 책임성, 검증 가능성을 객관적으로 확보하는 것"이라며 "적대적 인수합병(M&A) 시도가 이어지는 상황에서 아무런 기준 없이 추천 대상을 확대하는 것은 제도의 취지를 훼손할 우려가 있다"고 밝혔다.그러면서 "감사위원 후보의 적정성은 회사의 공식 기구인 사외이사후보추천위원회의 심사와 주주총회 결의를 통해 최종 판단될 사안"이라며 "오는 30일까지 모든 주주의 의견을 충분히 수렴해 전문성과 독립성을 갖춘 후보를 공정하게 선정하겠다"고 덧붙였다.앞서 이날 영풍·MBK는 지난 24일 감사위원이 되는 사외이사 후보 공개추천 접수를 마감했으며 기업경영·회계·법률·ESG 등 분야에서 10인 이상의 후보가 추천됐다고 밝혔다. 또 외부 전문가로 구성된 독립 후보심사위원회를 통해 최종 후보를 선정하겠다는 계획을 공개했다.