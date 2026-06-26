용인시, 2026 인생노트 사업에 어르신 초대

건강한 노년을 맞는 웰다잉 교육-유언장 작성 등

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용인특례시는 지역에 거주하는 어르신들이 건강하고 의미있는 노후를 보낼 수 있도록 지원하는 '2026년 어르신 인생노트 사업'을 진행한다고 26일 밝혔다.어르신 인생노트 사업은 60세 이상 어르신을 대상으로 웰다잉에 대한 이해, 장례문화와 유언장 작성법 등을 교육하는 '웰다잉 교육'과, 지나온 삶을 기록하고 남은 생애를 계획하는 자서전을 만드는 '인생노트 프로그램'으로 나눠 운영한다.웰다잉의 핵심은 죽음을 자연스러운 삶의 한 과정으로 이해하고, 삶의 마지막 순간에 자기결정권을 갖는 것이다.유언장의 7가지 핵심 키워드는 감사 · 사랑 · 용서 · 나눔 · 책임 · 존엄 · 희망 등 가치 중심으로 많이 사용한다. 유언장을 단순한 재산분배 문서가 아니라, 삶을 정리하고 남겨질 사람들에게 의미 있는 메시지를 전하는 기록으로 만드는 것이다.시는 사업 수행기관으로 4H미래교육더채움과 (사)주니어사회지원단체를 선정해 하반기 중 교육을 운영한다. 어르신이 자주 이용하는 경로당 등의 기관과 시설을 직접 찾아가는 교육도 마련한다.교육은 7월부터 시작한다. 주니어사회지원단체가 진행하는 '인생노트 프로그램'은 7월 1일부터 진행한다. 4H미래교육더채움의 '인생노트 프로그램'은 7월 14일, '웰다잉' 특강은 7월 24일부터 이뤄진다. 교육 접수는 선착순으로 진행한다.시 관계자는 "이 사업은 어르신들이 지나온 삶을 차분히 되돌아보고, 남은 삶을 건강하게 준비하실 수 있도록 돕는 데 의미가 있다"며 "사업에 참여한 어르신들이 마음의 안정을 찾고, 노후를 충실하게 보낼 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.