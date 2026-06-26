[2026 부산모빌리티쇼] 르망 24시 감동을 한국으로…제네시스, 마그마 GT 콘셉트 공개

마그마 GT 콘셉트, 럭셔리 고성능 정점 제시

GMR-001 하이퍼카 디자인 모델, 르망24시 출전 차량 기반

MagmaGT 0 제네시스 마그마 GT 콘셉트 / 제공=제네시스

마그마 GT 콘셉트, 럭셔리 고성능 정점 제시

Generated image 0 GMR-001 하이퍼카 디자인 모델 / 제공=제네시스

GMR-001 하이퍼카 디자인 모델, 르망24시 출전 차량 기반

제네시스 브랜드가 부산에서 '럭셔리 고성능'으로 대표되는 새로운 10년의 시작을 알린다. 제네시스는 26일 벡스코에서 열린 '2026 부산모빌리티쇼' 프레스 컨퍼런스에서 '마그마 GT 콘셉트'와 'GMR-001 하이퍼카 디자인 모델'을 아시아 최초로 공개했다.이날 프레스 컨퍼런스에는 현대차그룹 CCO(최고 크리에이티브 책임자) 겸 CDO(최고 디자인 책임자) 루크 동커볼케 사장, 제네시스사업본부장 이시혁 전무, 제네시스 마그마 레이싱 안드레 로테러 선수가 발표자로 나섰다. 동커볼케 사장은 "제네시스는 내구 레이싱이라는 새로운 영역에 도전했다"며 "앞으로 제네시스의 미래는 럭셔리와 고성능의 완벽한 균형을 향해 나아갈 것"이라고 밝혔다.제네시스는 이번 부산모빌리티쇼에서 마그마 GT 콘셉트·GMR-001 하이퍼카 디자인 모델·GV60 마그마·GV70 전동화 모델·G80 전동화 모델·GV80 블랙 쿠페 등 총 6대의 차량을 전시한다. 부스는 제네시스 마그마 레이싱 존·마그마 존과 각종 굿즈를 구매할 수 있는 '제네시스 컬렉션 샵' 등으로 구성된다.지난해 11월 프랑스 르 카스텔레 지역 폴 리카르 서킷에서 처음 공개된 마그마 GT 콘셉트는 제네시스의 디자인 철학 '역동적인 우아함'을 바탕으로 퍼포먼스와 감성적 가치를 동시에 구현한 모델이다. 먼저 GT(그랜드 투어러) 경주차량의 요소를 재해석한 낮은 전면부와 넓은 펜더, 미드십의 역동적인 비율이 조화를 이룬다. 후방으로 갈수록 좁아지는 보트 테일 형태, 낮고 넓은 차체 비율을 통해 차량의 압도적인 퍼포먼스를 실루엣에 드러낸다.내장 디자인은 운전석 및 조수석 독립 구조와 운전자 중심 설계가 어우러져, 아날로그와 디지털 정보를 조화롭게 제공한다. 아날로그 계기판은 모터스포츠에서 사용되는 정교한 기계식 시계에서 영감을 받아 디자인했다. 또 정밀하게 설계된 물리적 조작 요소를 통해 조작의 몰입감을 극대화한다. 디지털 정보는 절제된 방식으로 통합해 운전자의 집중력을 해치지 않으면서도 직관적인 정보를 전달한다.제네시스는 역사적인 'FIA(국제 자동차 연맹) 월드 인듀어런스 챔피언십( WEC)' 데뷔 시즌을 책임지고 있 'GMR-001 하이퍼카'의 기반이 된 실물 크기 디자인 모델을 아시아 최초로 전시한다. 지난해 4월 브랜드 복합문화공간 '제네시스 하우스 뉴욕'에서 처음 공개된 이 모델을 바탕으로 지난 13~14일(현지시간) 열린 '르망 24시간' 전용 리버리 디자인이 탄생했다.제네시스는 이 모델에 한국적 정서와 고유의 정체성을 모두 담았다. 전면부에 태극기를 부착하고 곳곳에 한글 '마그마'를 새겼다. 전면부의 밝은 주황색에서 후면부로 갈수록 붉은색으로 짙어지는 그라데이션 색상을 적용해 폭발적인 에너지와 고조되는 속도감을 시각적으로 표현했다. 전면에서 측면까지 이어진 제네시스 고유의 두 줄 디자인을 바탕으로 공기역학적인 구조와 볼륨감을 완성해 제네시스만의 정체성을 알아볼 수 있도록 했다.2024년 12월 모터스포츠 진출을 밝힌 제네시스는 499일 만인 지난 4월 이탈리아에서 열린 2026 WEC 개막전 '이몰라 6시간'에서 데뷔전을 치렀다. 5월에는 벨기에에서 열린 시즌 두 번째 레이스 '스파-프랑코샹 6시간'에서 첫 챔피언십 포인트를 획득했다. 지난 13~14일(현지시간)에는 세계 최고 권위의 내구 레이스 '르망 24시간'에서 GMR-001 하이퍼카 #19 차량이 완주에 성공했다.제네시스는 이몰라와 스파-프랑코샹, 르망에서의 여정을 부산에서 이어간다. 우선 프레스 컨퍼런스에 르망 24시간 2회 우승에 빛나는 제네시스 마그마 레이싱 드라이버 안드레 로테러 선수가 참석해 WEC 출전 소회와 앞으로의 계획을 밝혔다.안드레 로테러 선수는 "제네시스의 내구 레이스 도전은 '운전의 즐거움'과 '역동적 우아함'을 새롭게 정의하기 위한 여정"이라며 "르망 24시간을 비롯한 내구 레이스의 교훈은 여러분이 도로 위에서 만나게 될 미래 제네시스 차량으로 이어질 것"이라고 밝혔다.