[2026 부산모빌리티쇼] 기아 “전기차 Tier 1 브랜드로 나아갈 것”

PV5 신규 라인업 3종 공개

PV5 산업별 맞춤형 협업 모델 공개

다양한 체험형 콘텐츠로 고객 접점 확대

기아pv5 0 기아 PV5 신규 라인업. /제공=현대차그룹

PV5 신규 라인업 3종 공개

기아 0 기아 PV5 패신저. /제공=현대차그룹

PV5 산업별 맞춤형 협업 모델 공개

다양한 체험형 콘텐츠로 고객 접점 확대

기아가 '2026 부산모빌리티쇼'에서 PV5 신규 라인업과 산업 맞춤형 협업 모델을 공개하며 PBV를 통한 전동화 모빌리티 확장 비전을 제시한다. 기아는 이번 모빌리티쇼에서 EV 풀라인업과 비전 메타투리스모를 전시하고, 신규 PV5 라인업 3종을 선보인다.송호성 기아 사장은 26일 열린 프레스데이 행사에서 "2021년 EV6 런칭을 시작으로 올해 초 EV2까지 총 6종의 EV 모델로 고객에게 새로운 선택지를 제시하며 EV 대중화를 선도했다"며 "자율주행과 SDV, 로보틱스 중심으로 재편되는 미래 모빌리티 산업의 변화에 선제적으로 대응하고 있다"고 말했다.이어 "2030년까지 PBV 3종을 포함해 총 14개 모델로 전기차 라인업을 확장할 계획"이라며 "고객 한 사람 한 사람의 니즈를 모빌리티로 실현시켜 모빌리티의 패러다임을 바꾸는 'EV Tier 1' 브랜드를 향해 나아가겠다"고 밝혔다.기아는 이번 부산모빌리티쇼에서 PV5 기반 신규 라인업 3종을 공개한다. PV5 패신저 7인승은 다인승 패밀리카·렌터카·셔틀버스 등 다양한 이동 서비스 수요에 대응하기 위해 2열 시트를 한쪽으로 배치한 2-2-3 구조로 구성해 3열 승하차 편의성을 높였다. 후석 공조 시스템·후석 열선 시트 등 편의사양도 추가 적용됐다.PV5 프라임은 후석 독립 시트와 레일, 통풍 시트 등을 적용해 프리미엄 이동 경험을 제공하는 PV5 패신저 기반 컨버전모델이다. 외장에는 문스케이프 매트그레이와 스노우 화이트 펄 등 전용 색상을 적용하고 블랙 스키드 플레이트와 알로이 휠, 전용 엠블럼을 더해 상품성을 높였다.밴형 전기화물차 수요 확대와 작업 방식 변화에 맞춰 개발한 PV5 카고 하이루프는 기존 PV5 카고 롱 대비 실내 높이를 295㎜ 높이고 운전석과 작업 공간을 자유롭게 이동할 수 있는 워크스루 기능도 옵션으로 제공한다. 택배 운송자나 부피가 큰 화물을 다루는 배달 수요에 활용도가 높을 것으로 기대된다.기아는 택시 및 수요응답형 모빌리티용 패신저 5인승(1-2-2), 소상공인 전용 탑차, 아웃도어·레저 특화 모델 등으로 PV5 라인업을 지속 확대할 계획이다.기아는 PV5의 플랫폼 유연성을 바탕으로 주요 고객사 및 PBV 컨버전 파트너사와 개발 중인 PV5 협업 모델도 공개한다. 대한민국 경찰청과 협업해 개발한 'AI순찰차'는 PV5 패신저 5인승을 기반으로 위험 요소를 조기에 감지하고 지상과 공중을 연계한 순찰을 지원하도록 설계됐다. 차량 상부에는 4K급 AI 카메라 3개와 드론 스테이션을 적용했으며, 실내와 차량 후면에는 모니터를 탑재했다.PV5 카고를 기반으로 반려동물 용품 플랫폼 핏펫과 협업해 제작한 '이동형 펫 팝업 스토어'는 차량 측면을 개방형으로 설계해 여러 제품을 한눈에 살펴볼 수 있도록 했다. 또한 선반과 수납 모듈을 활용한 파트너사 케이밴의 기술을 활용해 관람객이 다양한 제품을 비교·체험하기 용이하도록 설계됐다.파트너사 케이씨모터스와 함께 개발한 '모바일 뱅크'는 PV5 카고 하이루프를 기반으로 실내에서 직립 활동이 가능한 이동식 사무실 개념의 특장차다. 금융·공공기관 등 이동식 비즈니스 수요에 대응하기 위해 회전형 데스크와 영업용 추가 배터리가 적용됐다.'바이크 수송차'는 파트너사 보가가 개발 중인 모델로 이번 전시에는 바이크 브랜드 두카티 코리아와 협업해 전시된다. 레이싱 유저, 레저 라이더 및 이륜차 전문 탁송·물류 수요까지 고려해 PV5 카고 기반 모델 내부에 다양한 레일과 랙을 적용해 바이크를 보다 안정적으로 적재하고 운반할 수 있도록 설계됐다.기아는 이에 더해 미취학 영유아 이동 수요에 맞춰 어린이 통학버스 전문 파트너사 아이버스와 협업해 개발 중인 '어린이 통학차량'과 이동 판매와 현장 프로모션 운영 수요에 맞춰 파트너사 프리모가 특장 제작을 맡은 PV5 샤시캡 기반 협업 모델 '아이스크림 트럭'도 이번 모빌리티쇼에서 선보인다.기아는 이번 부산모빌리티쇼에서 3개의 전시 공간(EV 갤러리·PBV 빌리지·PV5 파트너스 존)을 구성해 EV 풀라인업과 다양한 PV5 활용 모델을 관람객에게 선보인다. EV 갤러리에서는 EV3, EV4 GT, EV5, EV6 GT, EV9과 비전 메타투리스모를 전시한다.PV5 파트너스 존에서는 기아의 주요 고객사 및 파트너사들과 협업해 개발 중인 산업별 실제 활용 사례와 이를 기반으로 한 다양한 비즈니스 모델을 선보일 예정이다. PBV 빌리지'에는 PBV 신규 모델 3종과 아이스크림 트럭, 어린이 통학차량 등 모델 2종을 전시한다.키즈·패밀리 고객과의 접점을 넓히는 마케팅도 선보인다. 더핑크퐁컴퍼니의 글로벌 IP(지식재산권) 베베핀을 활용한 포토존·공연·굿즈, 브랜디드 콘텐츠 등을 통해 어린이 통학차량과 PV5 패신저 7인승 모델의 활용성을 전달한다. 벤앤제리스와 협업한 아이스크림 트럭으로는 어린 자녀를 둔 가족 고객과의 접점을 넓힌다.기아는 AI 기반 차량 추천, PV5 활용도 체험, EV 페르소나 포토 콘텐츠 등 다양한 관람·참여형 콘텐츠를 운영한다. 이재모피자·웨이브온 커피 등 부산의 유명 브랜드와 협업해 실제 소비 경험 속에서 차량의 주행 성능과 실사용 편의성을 느낄 수 있는 EV 시승 프로그램도 운영할 계획이다.기아 관계자는 "이번 부산모빌리티쇼에서는 EV와 PBV를 아우르는 전동화 전략과 고객 맞춤형 모빌리티 방향을 소개할 계획"이라며 "차량 전시를 넘어 다양한 체험 프로그램과 라이프스타일 제안을 통해 고객과의 접점을 더욱 확대해 나갈 것"이라고 말했다.