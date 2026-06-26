닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

건설·부동산 업계소식

1분기 건설공사 계약액, 1년새 23% 증가한 74조원…반도체·데이터센터 영향

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260626010009326

글자크기

닫기

전원준 기자

승인 : 2026. 06. 26. 11:01

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

건설현장
건설현장 근로자들이 작업을 하고 있는 모습./연합뉴스
올해 1분기 건설공사 계약액이 반도체·데이터센터 등 민간 대형 산업시설 발주 증가에 힘입어 지난해 같은 기간보다 20% 넘게 늘어난 것으로 나타났다.

국토교통부는 26일 올해 1분기 건설공사 계약액이 74조1000억원으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 지난해 1분기보다 23.4% 증가한 규모다.

계약 주체별로 보면 공공부문은 25조1000억원으로 전년 동기 대비 5.0% 증가했고, 민간부문은 49조원으로 35.6% 늘었다.

공공부문은 포천 발전소와 부산항 관련 사업 등의 영향으로 계약 규모가 확대됐다. 민간부문은 반도체 생산시설과 데이터센터 등 대형 산업시설 발주가 증가하면서 전체 실적을 견인했다.

공종별로는 토목(산업설비·조경 포함) 계약액이 29조원으로 전년 동기보다 35.8% 증가했다. 이 가운데 순수 토목은 17조원으로 6.0%, 산업설비는 11조원으로 159.0% 각각 늘었으며 조경은 1조원으로 6.0% 증가했다.

건축공사는 민간 공장 증설 사업 등의 영향으로 45조1000억원을 기록해 지난해 같은 기간보다 16.6% 늘었다.

기업 규모별로는 시공능력평가 상위 1~50위 업체의 계약액이 37조7000억원으로 전년 동기 대비 40.2% 증가하며 가장 큰 증가폭을 나타냈다. 이어 51~100위 업체는 4조5000억원(0.3%), 101~300위는 5조3000억원(6.8%), 301~1000위는 6조5000억원(24.9%)으로 각각 증가했다. 이외 기업의 계약액은 20조1000억원으로 8.4% 늘었다.

공사 현장 기준으로는 수도권 계약액이 39조2000억원으로 41.8% 증가했고, 비수도권은 34조9000억원으로 7.8% 늘었다.

본사 소재지 기준으로는 수도권 기업의 계약액이 47조7000억원으로 48.2% 증가한 반면, 비수도권 기업은 26조3000억원으로 5.4% 감소했다.

최근 10년간 추이를 보면 건설공사 계약액은 2022년 2분기 82조7000억원으로 최고치를 기록한 이후 2023년 3분기 45조5000억원까지 감소했지만, 이후 회복세를 이어가고 있다. 올해 1분기 계약 규모는 역대 최고치였던 2022년 2분기의 약 89.6% 수준까지 회복한 것으로 집계됐다
전원준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기