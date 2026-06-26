통합특별시 출범 앞두고 광주 모인 중앙·지방…민생·재난 대응도 점검

전남광주통합특별시 7월 1일 출범 준비 점검

민원서비스 전환·여름철 재난·민생 안정 대책 논의

1 (66) 0 윤호중 행정안전부 장관이 26일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 제5회 중앙지방정책협의회에서 모두 발언을 하고 있다. /연합뉴스

전남광주통합특별시 출범을 앞두고 중앙정부와 지방정부가 광주에 모여 준비 상황을 점검했다. 통합특별시 출범에 따른 행정·민원서비스 전환부터 여름철 재난 대응, 민생 안정 대책까지 주민 생활과 직결된 현안이 함께 논의됐다.행정안전부는 26일 광주 김대중컨벤션센터에서 윤호중 장관 주재로 제5회 중앙지방정책협의회를 열었다고 밝혔다. 회의에는 전국 17개 시·도 부단체장과 관계 부처 관계자 등이 참석했다.이번 회의는 다음 달 1일 출범하는 전남광주통합특별시의 준비 상황을 점검하기 위해 광주에서 열렸다. 행안부는 통합특별시 출범을 위한 시행령 제·개정, 정보시스템 통합 등 준비 상황을 공유하고, 일부 민원서비스 중단에 따른 시민 불편을 줄이기 위한 안내와 홍보를 각 시·도에 당부했다.통합특별시 출범을 앞두고 주말인 26일 오후 6시부터 29일 오전 9시까지 세움터, 위택스, 지방재정, 국고보조금통합관리, 지방상수도 등 5종 서비스가 일시 중단된다. 출범 전날인 30일 오후 6시부터 다음 달 1일 오전 9시까지는 홈택스, 고향사랑e음, 부동산거래관리시스템 등 54종 서비스가 일시 중단된다.민생 안정 대책도 주요 안건으로 다뤄졌다. 행안부는 고유가 피해지원금의 기한 내 신청과 사용을 독려하고, 지방 공공요금 동결과 피서지 바가지요금 근절 등 여름철 민생 대책을 주문했다. 일자리 창출과 자주재원 확충을 위한 지방세 체납관리단 운영에도 지방정부의 협조를 요청했다.여름철 재난 대응도 점검했다. 행안부는 지난 3월부터 진행 중인 하천·계곡 불법시설 전면 재조사와 관련해 정비 실적을 공유하고, 6월 말까지 불법 상행위 시설을 우선 정비해달라고 요청했다. 폭염에 대비한 취약계층 안전관리와 무더위쉼터 운영, 7월 장마철 위험시설 점검과 대피체계 구축도 당부했다.이 밖에 주민자치회 활성화, 지방정부 차원의 탄소중립 전략 수립·이행, 지방정부 발주 공사 현장의 안전보건조치 등 지방정부 협조가 필요한 현안도 논의됐다.윤 장관은 "민선 9기 지방정부가 지역경제에 새로운 활력을 불어넣고 주민의 생명과 안전을 최우선으로 살펴주기 바란다"며 "정부는 모든 지방정부가 '대체불가 대한민국'을 함께 만들어갈 원팀이라는 생각으로 지방정부와 더욱 긴밀히 소통하고 협력해 나가겠다"고 말했다.