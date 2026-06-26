HMM, 에코바디스 ESG 평가 3년 연속 ‘최상위’

상위 1% 최상위 등급

美 서스테이널리틱스 '1위'

사진 1 0 HMM이 최근 글로벌 ESG(지속가능성) 평가 기관 에코바디스(EcoVadis)에서 '플래티넘' 등급을 획득했다고 밝혔다.

HMM이 글로벌 주요 ESG 평가에서 잇달아 최고 수준의 등급을 받으며 지속가능경영 경쟁력을 입증했다.26일 HMM은 프랑스 ESG 평가기관 에코바디스(EcoVadis)의 2026년 평가에서 최고 등급인 '플래티넘(Platinum)' 메달을 3년 연속 획득했다고 밝혔다. 플래티넘 메달은 평가 대상 기업 중 상위 1%에만 부여된다.에코바디스는 전 세계 10만개 이상 기업을 대상으로 환경, 노동·인권, 윤리, 지속가능한 조달 등 4개 영역을 평가한다. 평가 결과에 따라 플래티넘, 골드, 실버, 브론즈 등급을 부여하며, 글로벌 기업들이 공급망 관리와 협력사 선정 과정에서 활용하는 대표 ESG 평가 지표로 꼽힌다.HMM은 올해 평가에서 종합점수 91점을 기록했다. 이는 전년 87점보다 4점 오른 수치다. 특히 기존 강점으로 평가받아 온 환경 분야에서 95점을 받았고, 부패방지경영시스템 ISO 37001 인증 취득 등을 바탕으로 윤리 분야 점수도 개선됐다.HMM은 미국 모닝스타(Morningstar)의 ESG 평가기관 서스테이널리틱스(Sustainalytics) 평가에서도 3년 연속 글로벌 선사 1위를 유지했다. 서스테이널리틱스는 기업의 지배구조, 온실가스, 윤리경영, 안전보건 등 7개 항목을 바탕으로 ESG 리스크 수준을 평가한다. 점수가 낮을수록 리스크가 낮다는 의미다.HMM 관계자는 "세계적으로 공신력 있는 양대 글로벌 ESG 평가에서 모두 역대 최고 성적으로 3년 연속 최상위 등급을 유지한 것은 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 ESG 경영이 기업 전반에 내재화될 수 있도록 실질적인 노력을 지속하겠다"고 말했다.