故 정주영 ‘해봤어?’ 인용한 김정관 “AX는 선택 아닌 생존”

26일 경총 포럼서 AX 중요성 강조

(26.06.26)제289회 경총포럼03 0 김정관 산업통상부 장관은 26일 서울 중구 조선호텔 오키드룸에서 손경식 한국경영자총협회 회장, 박승희 삼성전자 사장, 이형희 SK 부회장, 정인섭 한화오션 사장, 김종두 두산에너빌리티 사장을 비롯한 한국경영자총협회 회원사 관계자 등이 참석한 가운데 열린 제289회 경총포럼 조찬회에서 강연하고 있다./산업부

김정관 산업통상부 장관이 제조업 인공지능 전환(AX)은 더 이상 선택이 아닌 생존 전략이라며 기업들의 적극적인 참여를 촉구했다.김 장관은 26일 서울 중구 웨스틴조선 서울에서 열린 한국경영자총협회(경총) 포럼에서 '새로운 대항해 시대: M.AX(제조 AI 전환) 얼라이언스'를 주제로 강연하며 "AX는 해도 좋고, 안해도 좋은 상황이 아니다"라고 말했다.김 장관은 특히 AI를 앞세운 중국 제조업의 빠른 성장세를 언급하며 위기감을 드러냈다.그는 중국 샤오미 자동차 공장을 방문한 경험을 소개하며 "자동차가 76초마다 한 대씩 생산되고 있고 자동화율이 91%에 달한다"고 말했다.이어 "중국 화웨이의 엔지니어가 11만명인데, 우리나라는 전체 엔지니어가 10만명 수준이다. 그조차도 2040년에는 반토막이 날 것"이라며 "중국의 (발전) 속도를 봤을 때 우리에게는 큰 도전"이라고 진단했다.그러면서 "중국이 우리를 따라온다는 표현을 쓰는 분들도 있지만, 우리가 어떻게 중국을 따라갈지를 고민해야 할 시기"라고 강조했다.김 장관은 정부와 기업, 학계가 함께 제조업 AI 전환 생태계를 구축해야 한다며 정부가 출범시킨 'M.AX 얼라이언스'의 역할도 강조했다.그는 대만 TSMC를 중심으로 기업과 대학, 연구기관이 협력 생태계를 구축한 사례를 언급하며 "AX 전쟁은 어느 특정기업 혼자 할 수 있는 전쟁이 아니다"라며 "기업들이 같이 할 수 있도록 생태계를 조성하지 않으면 안 된다. 정부는 촉진제 역할을 해야 한다"고 말했다.또 "혁신전과 속도전, 생태계를 만드는 데서 승부를 걸 수밖에 없고, 여기서 지면 우리의 미래는 없다고 해도 과언이 아니다"라고 덧붙였다.끝으로 고(故) 정주영 현대그룹 명예회장의 "당신, 해봤어?"라는 말을 인용하며 기업인들의 도전을 주문했다.그는 "이 말을 본인과 직원들에게 해보면 좋겠다"며 "AX를 하는데 한계가 있으면 극복해야 할 대상인 것"이라며 "한계 때문에 하지 않으면 망한다"고 단언했다.