“전력 6.3GW·용수 65만톤 공급”…서남권 반도체 지원 로드맵 공개

서남권 반도체단지 전력·산업용수 적기 공급

AI데이터센터 8GW 지원… 전용요금제 도입

원전·재생에너지·ESS 활용 전력망 확충 계획

기업 "인프라 지원"… 정부 "전력·용수 책임져"

basic_2022 0

정부가 반도체와 인공지능(AI) 산업 기반 구축에 필요한 전력·용수 인프라 확충에 나선다. 서남권 반도체 클러스터에는 6.3기가와트(GW)의 전력과 하루 65만톤의 산업용수를, 용인 반도체 클러스터에는 15GW의 전력과 하루 150만톤의 용수를 공급하는 등 첨단산업 투자에 필요한 기반시설을 선제적으로 구축한다는 계획이다.기후에너지환경부는 29일 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 서남권과 수도권 반도체 클러스터, AI 데이터센터를 아우르는 전력·용수 공급 계획을 공개했다.김성환 기후부 장관은 "그동안 호남은 원전과 햇빛, 바람으로 생산한 전력을 수도권으로 송전하는 역할에 머물렀지만 앞으로는 호남에서 생산한 전기로 호남 반도체 팹을 가동하게 될 것"이라며 "지역에서 생산한 전력이 지역 첨단산업을 키우는 기반이 될 예정"이라고 말했다.정부는 서남권 반도체단지에 6.3GW 규모의 전력과 하루 65만톤의 산업용수를 공급하고 향후 추가 투자에 대비한 인프라도 선제적으로 구축하기로 했다. 용인 반도체 클러스터에는 약 15GW의 전력과 하루 150만톤의 용수를 안정적으로 공급한다.용인 반도체 클러스터에는 기존 송전선로 용량을 확대하고 신규 송전선로는 지중화를 추진한다. 산업용수는 통합용수공급사업을 조기에 마무리하고 용수 재이용률을 높여 공급 안정성을 확보한다. 서남권에는 재생에너지와 원전을 기반으로 전력을 공급하고 접속선로를 신속히 구축하는 한편 다목적댐과 도수관로, 대체 수자원을 활용해 산업용수를 공급할 계획이다.AI 데이터센터에는 8GW 이상의 전력을 적기에 공급하기 위해 충청권과 영남권, 서남권, 강원권의 345킬로볼트(㎸) 계통 여유 변전소 정보를 공개하고 전력계통영향평가를 신속 처리하기로 했다. AI 데이터센터 전용 전기요금제도 도입해 기업 투자 부담도 줄일 계획이다.기후부는 AI 확산과 산업·건물 전기화, 전기차 보급 등으로 전력 수요가 급격히 증가할 것으로 보고 원전과 소형모듈원전(SMR), 태양광·풍력 등 재생에너지, 액화천연가스(LNG, 수소 혼소·전소) 등 다양한 발전원을 활용해 안정적인 공급 체계를 구축하기로 했다. 2030년까지 재생에너지 100GW를 조기 확충하고 원전 신규 준공과 계속운전도 추진해 RE100 수요에 대응한다는 방침이다.또 기존 대형 발전소 중심의 일방향 송전 체계를 재생에너지 중심의 양방향 분산형 전력망으로 전환하고, 에너지저장장치(ESS)와 양수발전을 확대해 전력 계통의 유연성을 높일 계획이다. 지역에서 생산한 전력을 지역에서 소비하는 '지산지소' 체계도 확대해 첨단산업의 지방 분산을 뒷받침하기로 했다.이날 토론에서는 기업들이 전력과 용수 공급, 인허가 절차 개선 등 투자 여건 마련을 정부에 요청했다.글로벌 경쟁이 가능한 수준의 안정적인 전력과 용수를 국가가 직접 보장해야 한다는 삼성전자 측의 발언에 대해, 이재명 대통령은 "국가산단 인프라, 특히 전력과 용수는 정부가 확실히 책임지겠다"며 "청와대에 이 사업만 전담하는 팀을 별도로 구성해 임기가 끝날 때까지 직접 챙기겠다"고 밝혔다. 이어 "지역에서 생산한 전력을 지역에서 소비하는 지산지소 원칙에 따라 지역별 전기요금에도 확실한 메리트가 생기도록 하겠다"고 말했다.윤석대 한국수자원공사 사장도 "현재 확보한 여유 수량만으로도 하루 40만~50만톤의 산업용수 공급이 가능하고, 수계를 일부 조정하면 65만톤까지 확보할 수 있다"며 "지자체와 발전용·농업용 댐 등을 함께 활용하면 100만톤 이상도 공급할 수 있다"고 설명했다. 또 "하수 재이용 확대와 필요 시 댐 증고 등을 통해 추가 물량 확보도 가능하다"며 "서남권 반도체단지 용수 공급에는 차질이 없도록 수자원공사가 책임지겠다"고 강조했다.