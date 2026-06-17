신규원전 2기 부지 선정…AI 전력 수요 안정화 첫발 디뎠다

대형원전 2기·SMR 1기 건설 후보지 선정

영덕 91.01점, 기장 87.11점으로 1순위

AI·반도체 전력수요 대응 위한 원전 확대

2030년대 초 착공 목표… 인허가 절차 돌입

1 0 건설이 진행 중인 신한울 원전 3·4호기 부지 전경./한국수력원자력

정부가 신규 대형 원전 건설 후보지로 경북 영덕군을, 국내 첫 상용 소형모듈원전(SMR) 후보지로 부산 기장군을 선정했다. 인공지능(AI) 데이터센터와 첨단산업 확대로 급증하는 전력 수요에 대응하기 위한 신규 원전 건설 사업이 본격화되면서 영남권 원전 벨트가 한층 강화될 전망이다.신규 원전 부지선정평가위원회는 17일 제11차 전력수급기본계획에 반영된 신규 원전 건설을 위한 후보 부지 선정 결과를 발표하고 대형 원전은 경북 영덕군, SMR은 부산 기장군을 각각 후보지로 확정했다고 밝혔다.평가 결과 대형 원전 부문에서는 영덕군이 91.01점을 획득해 울주군(82.63점)을 제치고 1순위 후보지로 선정됐다. SMR 부문에서는 기장군이 87.11점을 받아 경주시(84.56점)를 앞섰다.영덕군은 주민 수용성, 부지 적정성 및 환경성 분야에서 높은 평가를 받았다. 특히 원전 부지 반경 5㎞ 이내와 외곽 지역 주민을 대상으로 실시한 여론조사에서 상대적으로 높은 지지를 얻은 것으로 나타났다. 기장군 역시 주민 여론조사와 부지 적정성 분야에서 경쟁 지역보다 우수한 점수를 획득하며 최종 후보지로 낙점됐다.영덕은 과거 천지원전 예정지로 지정됐다가 탈원전 정책 과정에서 사업이 백지화된 지역으로, 다시 국내 신규 원전 건설의 중심지로 부상하게 됐다. 기장군은 고리원전과 인접한 지역으로 국내 첫 상용 SMR 건설 후보지라는 상징성을 확보하게 됐다.이번 신규 원전 건설은 AI 데이터센터와 첨단 제조업 확대로 늘어나는 전력 수요에 대응하기 위한 국가 차원의 에너지 공급 전략으로 평가된다. 정부는 탄소중립 달성을 위해 석탄과 액화천연가스(LNG) 발전 비중을 줄이는 대신 재생에너지와 원전을 중심으로 전력 공급 체계를 구축한다는 방침이다.원전 건설 후보지가 모두 경상권에 위치하면서 국내 최대 규모의 원전 산업벨트가 더욱 확대될 전망이다. 현재 고리·새울·월성·한울 원전이 집중된 동해안 지역에 신규 원전까지 추가될 경우 국내 원전 산업의 핵심 거점이 한층 강화될 것으로 예상된다.원전 유치 지역은 발전소 주변지역 지원에 관한 법률에 따라 특별지원금과 기본지원금, 사업자지원금 등을 받게 된다. 여기에 발전소 건설 과정에서 발생하는 고용 창출과 지방세 수입 증가 효과도 기대된다.다만 환경단체와 일부 주민들은 원전 밀집도 증가와 사용후핵연료 처리 문제, 안전성 우려 등을 제기하며 반발하고 있다. 신규핵발전소저지전국비상행동 등 시민단체는 최근 기자회견을 열고 부지 선정 과정의 투명성 부족과 원전 과밀화 문제를 지적하며 사업 중단을 촉구하기도 했다.정부와 한수원은 후보지 선정 이후 전략환경영향평가와 예정구역 지정, 환경영향평가, 방사선환경영향평가 등을 진행할 예정이다. 이후 전원개발사업 실시계획 승인과 원자력안전위원회 건설 허가를 거쳐 2030년대 초 착공에 들어갈 계획이다.