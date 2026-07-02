경기도 “양자산업 정책·기업 기술 알린다”

2~4일까지 국내 최대 규모 양자행사 참가…양자·반도체 융합 성과 전시

핵심 부품 국산화 등 R&D 성과 소개…반도체 기반 '양자전환' 본격 추진

경기도청 전경(2) 0 경기도청.

경기도가 과학기술정보통신부가 주최하는 국내 최대 규모의 양자 행사인 '퀀텀코리아 2026'에서 처음으로 독립 전시관을 운영하며 양자산업 육성 성과를 선보인다.도는 2일부터 4일까지 열리는 이번 행사에서 '경기도관'을 마련하고, 그동안 추진해 온 양자산업 육성 정책과 도내 기업의 핵심 기술 사례를 본격적으로 알린다고 밝혔다.양자(量子)는 물질과 에너지를 이루는 가장 작은 단위다. 이를 다루는 양자기술은 기존 컴퓨터로 풀기 어려운 문제를 빠르게 계산하는 양자컴퓨팅, 도청이 원천적으로 불가능한 양자통신, 미세한 변화까지 잡아내는 초정밀 양자센싱 분야 등에 적용되며 반도체와 인공지능(AI)을 잇는 차세대 핵심 전략기술로 꼽힌다.이번에 최초로 마련된 경기도관은 △양자산업 육성 사업 △경기도 양자산업 인프라 △도내 주요 양자 산학연 네트워크 구축 등 3개 부문을 소개한다.먼저 '양자산업 육성 사업' 부문은 경기도가 2025년 양자-반도체 R&D 지원사업을 통해 거둔 대표 연구 성과 4건을 중심으로 구성된다. 에피솔루션의 '양자센서용 단일광자 검출기 에피웨이퍼 국산화', 쿼드의 '고성능 초전도 나노선 단광자 검출기 소자 제작', 오킨스전자의 '극저온 환경 대응 비자성 커넥터 기술', 비이아이의 '위상 양자 소자용 원자층 증착 공정' 등 해외 의존도가 높은 양자 핵심 부품·소재의 국산화 성과가 공개된다. 이와 함께 2026년 신규 지원과제 및 양자 전문 인력 양성 사업, 양자팹을 활용한 연구개발 지원 사업도 소개된다.'경기도 양자산업 인프라' 부문에서는 국내 유일의 개방형 양자소자 제조 인프라인 양자팹과 연구기관 등 양자 기술 공공 인프라를 선보인다. 도는 반도체 가치사슬 전 단계가 도내에 집적된 산업 기반을 바탕으로 양자산업으로의 즉각적인 전환이 가능한 경기도의 경쟁력을 강조할 계획이다.'도내 주요 양자 산학연 네트워크 구축' 부문은 성균관대학교, 한국나노기술원, 차세대융합기술연구원을 비롯한 도내 주요 협력기관과 유망 기업들의 기술력 및 협력 성과를 소개하는 자리로 마련된다. 도는 이번 행사를 계기로 주요 기관과의 네트워킹을 강화하고 미래 비전을 제시할 방침이다.이와 함께 도는 양자팹을 기반으로 한 공정 기술과 반도체 제조 및 소재·부품·장비 역량을 유기적으로 결합해 양자 관련 소자 제조 공정을 표준화할 계획이다. 이를 통해 연관 산업의 양자전환 지원 등 핵심 과제를 본격 추진하며 글로벌 경쟁의 양자 패러다임 전환에 대응하는 모델을 제시한다는 구상이다.도 관계자는 "경기도관은 경기도가 퀀텀코리아에 전시관을 마련하는 첫 무대"라며 "대한민국 최대 반도체·첨단산업 집적지인 경기도가 양자·반도체 융합기술 연구에서 양자통신, 컴퓨팅까지 확장해 'QX산업'의 다양화를 위한 발판을 마련했다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.