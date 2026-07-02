닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

경제 증권

10조 ‘빚투’ 리스크관리 나선 증권사… 증거금률 잇단 상향

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260703010001075

글자크기

닫기

윤서영 기자 | 한혜성 기자

승인 : 2026. 07. 02. 18:00

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

널뛰는 주가에 반대매매 등 공포
미래에셋 20~30%→40%로 올려
담보대출 제한 등 선제적 조치도
사상 최대치를 기록 중인 '빚투(빚내서 투자)'로 증권사들이 잇따라 대출 조이기에 나서고 있다. 신용거래융자 금액이 올 초 대비 10조원 넘게 늘어난데다 증시 변동성 확대로 반대매매 비중도 커진데 따른 조치다.

반대매매는 투자자가 증권사로부터 대출받아 주식을 매수한 뒤, 담보유지비율을 맞추지 못하면 강제로 보유 주식이 처분되는 제도다. 때문에 보유한 주식이 하락하면 낮은 가격에 강제 청산돼 투자자 손실이 커지게 된다.

이에 주요 증권사들은 주가 변동성이 큰 종목들 대상 증거금률을 잇따라 높인데 더해 신용융자 한도 하향 및 일시적인 제한 등에 나서면서 리스크 관리 강화에 나서고 있다.

2일 금융권에 따르면 미래에셋증권은 이날부터 기존 증거금률 20~30% 적용 일부 종목에 대해 40%로 일괄 상향 조정했다. 증거금 만기 연장도 3일부터 일시 중단할 방침이다. 과도한 레버리지 거래에 따른 투자 리스크가 커지면서 선제적인 리스크 관리에 나섰다는 설명이다. 실제 지난달 위탁매매 미수금은 1조 5632억원으로 전년 평균 대비 61.5% 늘었다.

금융투자협회에 따르면 지난달 30일 기준 증권사 신용거래융자는 총 37조 3282억원으로 집계됐다. 올해 신용거래융자 금액이 가장 컸던 시기는 6월 24일로 38조 6328억원이였다. 올 초 27조 4207억원 수준과 비교하면 6개월 만에 10조원 넘게 늘어난 규모다.

문제는 위탁매매 미수금 규모도 커지고 있다는 점이다. 증시 변동성이 커지면서 지난달 30일 기준, 위탁매매 미수금 규모는 1조 2983억원으로 집계됐다. 지난달 25일에는 2조원을 넘어섰다. 위탁매매 미수금은 올 초만 해도 2000억원 수준이었는데 6개월 동안 5배가 넘게 늘어난 것이다. 미수거래는 투자자가 증권사로부터 자금을 빌린 후 주식을 산 이후 2거래일 이내에 갚지 못하면 증권사가 해당 주식을 강제 처분하는 반대매매를 하게 된다. 주가가 오를 경우, 해당 주식을 팔아 수익을 내고 증권사에 자금을 갚을 수 있지만 주가가 하락할 경우엔 제때 빌린 돈을 갚지 못한 투자자가 늘어나는 것이다. 증시 변동성이 커지면서 이같은 반대매매 규모도 급증세다.

지난달 24일에는 위탁매매 미수금 대비 실제 반대매매금액이 1100억원을 기록하며, 미수금 대비 반대매매 비중이 7.5%까지 올랐다.

이에 대해 주요 증권사들이 주가 변동성이 큰 종목들을 대상으로 증거금률 일괄 상향 조정에 나선 상황이다. 메리츠증권도 이날 에쓰오일, 케이씨, 크래프톤, 삼성전기우 등 12개 종목에 대한 증거금률을 기존(30~50%)대비 100%로 대폭 상향 조정했다. 증거금률이 100%로 상향되면 신규 신용융자는 물론 만기연장도 제한된다.

NH투자증권도 신용융자 한도를 최대 5억원으로 하향해 운영 중이며, KB증권도 신용융자한도의 일시적인 제한에 나섰다. 키움증권은 기존 A등급이었던 24개 종목을 B등급으로 하향하고 증거금률도 20%에서 30%로 상향시켰다. 이날 기준, SG글로벌, 아진산업 등 13개 종목에 대한 위탁증거금률을 100%로 상향하면서 해당 종목에 대한 신용융자 및 담보대출을 제한했다.

증권사들의 리스크 관리 강화 조치는 당분간 계속될 것으로 전망된다. 미국 반도체발 주가 하락세에 코스피 지수도 이날 7.89% 급락했다.

특히 코스피 시총 50% 를 넘게 차지하고 있는 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 각각 9.06%, 14.57% 폭락하면서 시장에 충격을 줬다. 외국인들이 유가증권시장에서만 4조원 넘게 매도하면서 지수를 끌어내렸다. 코스피 주도주의 급락에 반대매매 규모도 더욱 커질 것이란 분석이다.

금융당국도 반도체 쏠림 현상에 따른 빚투 리스크를 경고하고 나섰다.

최근 금융감독원은 주요 증권사 CRO(최고위기관리책임자) 대상 간담회를 하면서 신용융자 및 미수거래 관련 선제적인 리스크를 강조했다.

업계 관계자는 "증시 변동성이 큰 만큼 전사적으로 리스크 관리 강화에 나서는 중이다"라면서 "주가 하락에 따른 반대매매로 손실이 커질 수 있기 때문에 선제적인 조치를 취하고 있다"고 밝혔다.
윤서영 기자
한혜성 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

고양창릉 본청약 앞두고 분양가 80% 대출조건 빠져…사전청약자 집단 반발

파주에 500병상 대형병원 들어설까…조선대병원 우선협상대상자 선정

밀양시 정기인사 후폭풍…공직사회 “원칙 훼손” 비판 확산

李 “이재용 압박해 삼성이 투자 결정? 이런 생각 자체가 구태”

기아 K5, 핵심 사양 기본화 ‘승부수’…구매 부담은 낮췄다

스벅가야지 응원 논란 배재고 전국대회 출전정지 6개월…청룡기 2회전 몰수패

미·이란, 도하 간접회담 종료…호르무즈 하루 1000만배럴 통과에 유가 4개월만 최저

지금 뜨는 뉴스

폴스타3, 7000만원대 ‘승부수’…유럽보다 더 싸게 판다

골프장 선택, 가격 보다 ‘경험’…만족도 놓은 곳으로 쏠림 심화

기아, 연식변경 ‘2027 K5’ 출시…구매 부담은 낮췄다

주식 열기, 자녀계좌로 번졌다…미성년 증여액이 무려

4대 3 새비율…베일 벗는 삼성전자 8세대 폴더블폰