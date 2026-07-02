현대로템, 로봇·수소 조직 결집…미래 사업 경쟁력 강화

DS사업본부→AD&RH사업본부 변경

철도 사업단, RS고객경험사업부로 격상

현대로템_의왕 본사 0 현대로템 의왕 본사 / 제공=현대로템

현대로템은 전날 미래 사업 경쟁력 강화를 위한 조직 개편을 단행했다고 2일 밝혔다. 기존 사업 부문 별로 분산된 차세대 사업 조직을 통합해 업무 추진 효율성을 높이고 다양한 사업 발주 수요에 선제 대응하겠다는 방침이다.우선 방산 사업 부문인 기존 디펜스솔루션(DS)사업본부의 명칭은 AD(Aerospace·Defense)&RH(Robot·Hydrogen)사업본부로 변경된다. 기존 해외 방산 사업 업무를 담당했던 디펜스솔루션글로벌사업부는 항공우주 사업 역할을 더한 AD글로벌사업부로 변경된다.방산·철도·에코플랜트 등 각 3개 사업·연구 부문에서 로봇과 수소 영역을 담당하던 조직들은 하나로 결집돼 RH사업부로 격상된다. RH사업부는 로봇AX사업실과 수소에너지사업실로 구성된다. 기존 본부 직속 DS기획실과 DS국내사업실은 AD&RH기획실, AD고객경험사업실로 각각 변경된다.철도 사업 부문인 레일솔루션사업본부는 RS(Rail&System)사업본부로 변경된다. 국내 공공 발주와 민자 사업을 총괄했던 국내사업단은 RS고객경험사업부로 격상된다. 국내사업단 산하에 있던 국내사업실과 민자사업실은 RS국내사업실과 RS민자사업실로 각각 변경되고, 민자사업실 내 O&M(운영·유지보수)은 RS O&M사업실로 격상된다.현대로템은 "이번 조직 개편의 핵심은 미래 핵심 사업 역량 강화와 고객 만족에 있다"며 "방산 사업 부문은 글로벌 민간 항공우주 시대에 발맞춰 관련 사업 확대에 비중을 뒀다. 단일 컨트롤타워에서 피지컬 AI(인공지능)와 수소에너지 사업 역량을 총괄하도록 개편하면서 일관된 사업 추진력과 완결성을 함께 제고할 예정"이라고 밝혔다.이어 "철도 부문은 교통 인프라와 직결되는 분야인 만큼 시민 복지와 공공성 제고에 이바지하도록 조직을 개편했다"며 "최근 첫 해외 수출 성과를 낸 국산 고속철도차량의 국내 기여율을 더 끌어올리고 증가하는 국내 민자 사업 수요에 적극 대응하는 등 양질의 차량을 적기 납품해 고객 만족을 이끌어낼 것"이라고 덧붙였다.