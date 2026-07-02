닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 자동차

현대로템, 로봇·수소 조직 결집…미래 사업 경쟁력 강화

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260702010000685

글자크기

닫기

강태윤 기자

승인 : 2026. 07. 02. 09:43

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

DS사업본부→AD&RH사업본부 변경
철도 사업단, RS고객경험사업부로 격상
현대로템_의왕 본사
현대로템 의왕 본사 / 제공=현대로템
현대로템은 전날 미래 사업 경쟁력 강화를 위한 조직 개편을 단행했다고 2일 밝혔다. 기존 사업 부문 별로 분산된 차세대 사업 조직을 통합해 업무 추진 효율성을 높이고 다양한 사업 발주 수요에 선제 대응하겠다는 방침이다.

우선 방산 사업 부문인 기존 디펜스솔루션(DS)사업본부의 명칭은 AD(Aerospace·Defense)&RH(Robot·Hydrogen)사업본부로 변경된다. 기존 해외 방산 사업 업무를 담당했던 디펜스솔루션글로벌사업부는 항공우주 사업 역할을 더한 AD글로벌사업부로 변경된다.

방산·철도·에코플랜트 등 각 3개 사업·연구 부문에서 로봇과 수소 영역을 담당하던 조직들은 하나로 결집돼 RH사업부로 격상된다. RH사업부는 로봇AX사업실과 수소에너지사업실로 구성된다. 기존 본부 직속 DS기획실과 DS국내사업실은 AD&RH기획실, AD고객경험사업실로 각각 변경된다.

철도 사업 부문인 레일솔루션사업본부는 RS(Rail&System)사업본부로 변경된다. 국내 공공 발주와 민자 사업을 총괄했던 국내사업단은 RS고객경험사업부로 격상된다. 국내사업단 산하에 있던 국내사업실과 민자사업실은 RS국내사업실과 RS민자사업실로 각각 변경되고, 민자사업실 내 O&M(운영·유지보수)은 RS O&M사업실로 격상된다.

현대로템은 "이번 조직 개편의 핵심은 미래 핵심 사업 역량 강화와 고객 만족에 있다"며 "방산 사업 부문은 글로벌 민간 항공우주 시대에 발맞춰 관련 사업 확대에 비중을 뒀다. 단일 컨트롤타워에서 피지컬 AI(인공지능)와 수소에너지 사업 역량을 총괄하도록 개편하면서 일관된 사업 추진력과 완결성을 함께 제고할 예정"이라고 밝혔다.

이어 "철도 부문은 교통 인프라와 직결되는 분야인 만큼 시민 복지와 공공성 제고에 이바지하도록 조직을 개편했다"며 "최근 첫 해외 수출 성과를 낸 국산 고속철도차량의 국내 기여율을 더 끌어올리고 증가하는 국내 민자 사업 수요에 적극 대응하는 등 양질의 차량을 적기 납품해 고객 만족을 이끌어낼 것"이라고 덧붙였다.
강태윤 기자
관련기사

기아 K5, 핵심 사양 기본화 '승부수'…구매 부담은 낮췄다

그랜저 1만대 팔렸지만…현대차 6월 판매량 5.9%↓

상반기 판매 왕좌 '쏘렌토'…그랜저·쏘나타·EV3 '선전'

기아, 6월 판매량 9.5%↑… 스포티지·셀토스 실적 견인

재무·투자·주주환원 '황금 밸런스'로 불확실성 넘는다

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

SK매직 주방가전 사업 인수 2년…경동나비엔, 무엇이 달라졌나

미·이란, 도하 간접회담 종료…호르무즈 하루 1000만배럴 통과에 유가 4개월만 최저

한국만 엄격한 구속기간 ‘6개월 규정’…개정 논의는 제자리

스벅가야지 응원 논란 배재고 전국대회 출전정지 6개월…청룡기 2회전 몰수패

美 하원 법사위, 한국의 美 기업 차별에 美 가계 3800달러 피해 추계…“무역합의 위반”

보완수사 요구 ‘같은 결론’ 보내도 막을 방법 없다…‘무늬만 통제’ 우려

코스피 6%대 급락에 매도 사이드카 발동…8000선 붕괴

지금 뜨는 뉴스

기아, 연식변경 ‘2027 K5’ 출시…구매 부담은 낮췄다

주식 열기, 자녀계좌로 번졌다…미성년 증여액이 무려

4대 3 새비율…베일 벗는 삼성전자 8세대 폴더블폰

잘 팔릴 키워드 다 모였네…상반기 가장 많이 판매된 이 차

땅끝인줄 알았더니 바다의 시작… 코리아둘레길을 걷다