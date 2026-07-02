“경기경제자유구역 ASV지구 브랜드 아시나요”..

안산시, BI개발·상표출원

1.안산시, 경기경제자유구역 ASV지구 공식 브랜드(BI) 개발…상표출원 추진 0 경기경제자유구역 ASV지구 공식 브랜드 로고./안산시

경기 안산시가 경기경제자유구역 안산사이언스밸리지주(ASV) 브랜드 경쟁력 높이기에 공을 들이고 있다. ASV지구 공식 브랜드(BI) 개발과 함께 상품 출원을 통해서다.이것이 효과를 거둔다면 국내외 기업 투자유치가 활발해짐으로써 안산시가 미래산업 혁신거점 도시로 도약하는 데 일조할 것이란 기대다.2일 안산시에 따르면 올해 1월 경기경제자유구역으로 지정된 ASV지구의 공식 브랜드를 개발하고 상표출원을 본격화한다. 글로벌 혁신거점 조성을 위한 브랜드 구축 작업의 일환이다.이번에 제작된 ASV지구 로고는 기술과 산업, 사람과 도시가 함께 성장하는 미래혁신도시의 비전과 산·학·연 혁신생태계를 기반으로 미래산업 혁신거점으로 도약하겠다는 안산시의 의지를 담고 있다.BI 심볼은 중심과 균형의 원형 구조를 바탕으로 기업·연구기관·대학으로 이어지는 3대 혁신축의 연결성과 협력체계를 형상화했다. 로고타입에는 ASV지구의 중심축인 한양대학교의 '한양사랑서체'를 적용해 지역의 정체성과 상징성을 더했다.이번 BI는 최근 열린 '2026년 제6회 안산시 공공디자인 진흥위원회' 심의에서 디자인의 완성도와 상징성을 인정받아 원안대로 의결됐으며, 안산사이언스밸리지구의 공식 브랜드로 활용된다.시는 앞으로 해당 로고를 투자유치 설명자료와 국내외 홍보자료, 전시·행사 콘텐츠, 각종 홍보매체 등에 적극 활용해 ASV지구의 브랜드 경쟁력을 높여 나갈 계획이다.또한 브랜드 자산을 체계적으로 보호하기 위해 상표 및 지정상품 선정, 선행상표 조사 등을 거쳐 상표출원을 진행하고, 우선심사를 신청해 빠르면 약 3개월 내 상표권 등록을 완료한다는 방침이다. 상표권 등록이 완료되면 브랜드의 무단 사용과 변형을 방지하고, 홍보물과 기념품, 사인물, 디지털 콘텐츠 등 다양한 분야에서 일관된 브랜드 이미지를 구축할 수 있을 것으로 기대된다.이민근 시장은 "안산사이언스밸리지구는 안산의 산업기반과 연구개발 역량, 대학·기업 네트워크가 결합된 미래산업 혁신거점"이라며 "이번 상표출원을 통해 ASV 브랜드의 신뢰도와 경쟁력을 높이고, 국내외 기업 투자유치와 경기경제자유구역의 글로벌 위상 강화에 적극 활용해 나가겠다"고 말했다.