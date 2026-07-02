한화운용, 美 VC와 손잡고 K-콘텐츠 투자 플랫폼 구축

미국 VC '마시펜'과 합작법인 출범

문화·IP·엔터 투자 아시아 공략

글로벌 콘텐츠 투자 생태계 확대

260702_사진자료_한화자산운용 美 마시펜과 합작법인 ’마시펜아시아’ 설립 0 김종호 한화자산운용 대표(오른쪽)와 로비 로빈슨 마시펜 매니징 파트너 겸 대표. /한화자산운용

한화자산운용이 미국 벤처캐피털(VC)과 손잡고 K-콘텐츠를 비롯한 아시아 문화산업 투자 확대에 나선다. 콘텐츠·라이프스타일·지식재산권(IP) 분야를 전담하는 합작법인을 설립해 글로벌 투자 플랫폼 구축에 속도를 낸다는 구상이다.한화자산운용은 미국 독립계 VC인 마시펜 캐피탈 파트너스(MarcyPen Capital Partners LLC)와 문화산업 투자 합작법인인 '마시펜아시아(MarcyPen Asia)'를 출범한다고 2일 밝혔다.합작법인은 마시펜이 지분 60%를 보유한 최대주주로 경영과 운용을 맡고, 한화자산운용은 40%를 보유한 2대 주주로 한국과 아시아 시장의 투자 전략 수립과 규제 대응을 지원한다.양사는 한국을 거점으로 K-콘텐츠를 비롯해 라이프스타일, 콘텐츠, 엔터테인먼트, 소비재 브랜드 등 아시아 문화 생태계 전반에 투자할 계획이다. 이를 통해 동서양 콘텐츠 시장을 연결하는 전략적 투자 플랫폼을 구축한다는 방침이다.마시펜은 북미 지역에서 라이프스타일과 콘텐츠, 엔터테인먼트 기업 투자에 특화된 VC다. 최근 글로벌 영향력이 확대되고 있는 K-콘텐츠와 아시아 문화산업 성장성을 높게 평가해 아시아 진출을 추진해 왔다.마시펜은 현지 투자 역량과 네트워크를 갖춘 파트너로 한화자산운용을 선택했다. 한화자산운용이 문화산업 및 IP 투자 경험과 함께 안정적인 내부통제 및 리스크 관리 체계를 갖추고 있다는 점을 높이 평가한 것으로 전해졌다.한화자산운용도 이번 합작법인을 통해 전통적인 대체투자를 넘어 문화산업 투자 플랫폼을 강화하고 글로벌 투자 네트워크를 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.김종호 한화자산운용 대표는 "이번 합작법인 설립은 책임 있는 사업 파트너로서 마시펜과 함께 성장하기 위한 첫걸음"이라며 "양사의 강점을 결합해 문화 콘텐츠 시장에서 전략적 네트워크를 구축하고 건전한 투자 생태계 조성에 기여하겠다"고 말했다.로비 로빈슨 마시펜 대표는 "한국은 뷰티와 푸드, 라이프스타일 등 글로벌 소비 트렌드를 이끄는 문화 허브"라며 "마시펜아시아를 통해 세계 시장을 선도할 소비재 브랜드들이 가장 먼저 찾는 투자 파트너가 되겠다"고 말했다.