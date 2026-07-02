중기부·중진공, 탄소중립 설비투자 30개사 선정

자동차 부품·반도체 등 17개 대·중견기업 참여

사진. 중진공 전경사진 0 중소벤처기업진흥공단 전경/중진공

중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단은 글로벌 탄소규제 대응을 위한 '2026년 탄소중립 설비투자 지원사업(공급망 트랙)' 지원 대상 기업 30개사를 최종 선정했다고 2일 밝혔다.이 사업은 탄소국경조정제도(CBAM) 글로벌 기업의 공급망 온실가스 관리 강화 등 국내외 탄소규제에 대응하기 위해 마련됐다. 원청 기업이 협력 중소기업의 자부담금을 지원하면 정부가 이에 국비를 더해 함께 지원하는 방식으로 운영된다.선정 기업은 자동차·트레일러 제조업 13개사, 금속가공제품 제조업 10개사 등 공급망 내 탄소배출 비중이 높은 제조 분야의 중소기업이다. 이들 기업은 탄소중립 설비 도입과 공정 개선을 통해 온실가스를 감축하고 에너지 효율을 높이는 작업을 진행한다. 이번 사업에는 자동차 부품과 반도체 등 17개 대·중견기업이 원청기업으로 참여해 협력 중소기업의 설비투자를 지원하게 된다.국비 지원 한도는 협력 중소기업의 자부담 비율에 따라 달라지고 협력 중소기업이 사업비를 10% 부담하면 최대 3억원, 협력 중소기업의 자부담금이 없을 경우 최대 1억원의 국비를 지원받을 수 있다.강석진 중진공 이사장은 "글로벌 탄소규제는 개별 기업이 아닌 공급망 전체가 함께 대응해야 할 과제"라며 "원청기업과 협력기업이 함께 참여하는 공급망 기반 지원 사업을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.