닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

건설·부동산 업계소식

새 LH 사장에 이성훈 청와대 국토교통비서관…8개월만 리더십 공백 해결

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260703010001105

글자크기

닫기

전원준 기자

승인 : 2026. 07. 03. 01:11

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

이 대통령, 2일 임명안 재가…3일 공식 취임 및 업무 시작
작년 10월 말 이후 후임 물색 난항…공급 정책 본격화
연초 세종·강남 등지 3주택 보유로 다주택 논란 휩싸이기도
이성훈 청와대 국토교통비서관
이성훈 청와대 국토교통비서관./국토교통부
이성훈 청와대 국토교통비서관이 한국토지주택공사(LH) 사장으로 낙점됐다. 이로써 작년 10월 말부터 약 8개월 간 이어졌던 수장 공백이 해소된 셈이다.

3일 정부와 관계부처에 따르면 이재명 대통령은 전날 오후 이 비서관을 LH 사장으로 임명하는 안을 재가했다. 이 신임 사장은 이날부터 공식 취임해 업무를 시작한다.

이 신임 사장은 1996년 기술고시에 합격하며 공직에 입문했다. 이후 국토교통부에서 도로운영과장과 도시광역교통과장, 부동산개발정책과장, 물류정책과장, 지역정책과장, 기술정책과장 등 주요 보직을 두루 거쳤다.

현 정부 출범 이후에는 청와대 국토교통비서관을 맡아 부동산 정책과 교통·국토 현안을 총괄하며 대통령실과 국토부 간 정책 조율 역할을 수행해 왔다.

이 대통령이 경기도지사로 재임하던 2021년 당시 경기도 건설국장으로 파견 근무한 경력도 있다.

LH는 이한준 전 사장이 지난해 8월 사의를 밝힌 뒤 10월 말 면직되면서 직무대행 체제를 이어 왔다. 그동안 내부 출신 인사가 차기 사장 후보로 거론됐지만 정부의 재검토로 인선이 성사되지 못하면서 사장 공백이 장기화됐다.

신임 사장 선임으로 리더십 공백이 해소되면서 정부가 추진하는 공공주택 공급 정책도 본격적인 추진력을 확보할 것이라는 전망이 나온다.

다만 이 신임 사장은 연초 다주택 보유 논란에 휩싸인 바 있다. 올해 3월 공개된 '2026년 정기 공직자 재산 신고'에 따르면 그는 세종시 아파트(부부 공동명의)와 서울 강남구 대치동 다가구주택 지분, 도곡동 아파트 지분 등을 보유한 3주택자였다. 이후 보유 주택 전량에 대한 처분 절차에 착수한 것으로 알려졌다. 이는 이재명 대통령이 다주택 공직자를 부동산 정책 결정 업무에서 배제하라고 지시한 데 따른 조치로 해석된다.
전원준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기