새 LH 사장에 이성훈 청와대 국토교통비서관…8개월만 리더십 공백 해결

이 대통령, 2일 임명안 재가…3일 공식 취임 및 업무 시작

작년 10월 말 이후 후임 물색 난항…공급 정책 본격화

연초 세종·강남 등지 3주택 보유로 다주택 논란 휩싸이기도

이성훈 청와대 국토교통비서관 0 이성훈 청와대 국토교통비서관./국토교통부

이성훈 청와대 국토교통비서관이 한국토지주택공사(LH) 사장으로 낙점됐다. 이로써 작년 10월 말부터 약 8개월 간 이어졌던 수장 공백이 해소된 셈이다.3일 정부와 관계부처에 따르면 이재명 대통령은 전날 오후 이 비서관을 LH 사장으로 임명하는 안을 재가했다. 이 신임 사장은 이날부터 공식 취임해 업무를 시작한다.이 신임 사장은 1996년 기술고시에 합격하며 공직에 입문했다. 이후 국토교통부에서 도로운영과장과 도시광역교통과장, 부동산개발정책과장, 물류정책과장, 지역정책과장, 기술정책과장 등 주요 보직을 두루 거쳤다.현 정부 출범 이후에는 청와대 국토교통비서관을 맡아 부동산 정책과 교통·국토 현안을 총괄하며 대통령실과 국토부 간 정책 조율 역할을 수행해 왔다.이 대통령이 경기도지사로 재임하던 2021년 당시 경기도 건설국장으로 파견 근무한 경력도 있다.LH는 이한준 전 사장이 지난해 8월 사의를 밝힌 뒤 10월 말 면직되면서 직무대행 체제를 이어 왔다. 그동안 내부 출신 인사가 차기 사장 후보로 거론됐지만 정부의 재검토로 인선이 성사되지 못하면서 사장 공백이 장기화됐다.신임 사장 선임으로 리더십 공백이 해소되면서 정부가 추진하는 공공주택 공급 정책도 본격적인 추진력을 확보할 것이라는 전망이 나온다.다만 이 신임 사장은 연초 다주택 보유 논란에 휩싸인 바 있다. 올해 3월 공개된 '2026년 정기 공직자 재산 신고'에 따르면 그는 세종시 아파트(부부 공동명의)와 서울 강남구 대치동 다가구주택 지분, 도곡동 아파트 지분 등을 보유한 3주택자였다. 이후 보유 주택 전량에 대한 처분 절차에 착수한 것으로 알려졌다. 이는 이재명 대통령이 다주택 공직자를 부동산 정책 결정 업무에서 배제하라고 지시한 데 따른 조치로 해석된다.