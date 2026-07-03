닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

중기벤처 제약ㆍ바이오

아리바이오, 中 푸싱제약과 425억 전략적 지분 투자 계약

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260703010001148

글자크기

닫기

문정우 기자

승인 : 2026. 07. 03. 09:11

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

푸싱제약, 아리바이오 3대 주요 주주로…"장기 전략적 파트너십 구축"
아리바이오
아리바이오가 중국 푸싱제약으로부터 전략적 투자를 유치하며 글로벌 사업 협력을 확대한다.

아리바이오는 중국 푸싱제약(Fosun Pharma)과 약 425억원(2750만달러) 규모의 전략적 지분 투자 계약을 체결했다고 3일 밝혔다.

계약에 따라 푸싱제약은 아리바이오에 약 115억원(750만달러)의 1차 투자를 우선 집행한다. 이후 2차로 310억원(2000만달러) 규모의 지분 투자를 진행할 예정이다.

푸싱의 전략적 지분 투자는 지난 5월 체결한 약 7조원 규모의 경구용 알츠하이머 치료제 후보물질 'AR1001' 글로벌 독점 판권 계약에 이은 후속 협력이다.

이번 지분 투자가 모두 마무리되면 푸싱제약은 소룩스(아리바이오홀딩스로 변경 추진 중), 삼진제약과 함께 아리바이오의 3대 주요 주주로 올라서게 된다.

AR1001은 경구용 알츠하이머병 질환조절치료제(DMT) 후보물질로, 현재 13개국 230개 임상기관에서 글로벌 임상 3상 환자 투약을 성공적으로 완료한 상태다.

두 기업은 이번 투자를 계기로 개발과 허가, 생산, 상업화 모든 과정을 함께 추진하는 협력 체계를 더욱 강화할 계획이다. 또 AR1001과 함께 후속 신약 후보물질과 면역항암제, 백신 플랫폼 등으로 협력 범위를 확대한다는 구상이다.

아리바이오 관계자는 "이번 전략적 지분 투자는 푸싱제약이 AR1001의 기술력뿐만 아니라 아리바이오의 미래 성장성과 기업가치를 높이 평가한 결과"라며 "전략적 파트너로 글로벌 상업화를 함께 추진하고 혁신 신약 개발을 통해 전 세계 환자들에게 새로운 치료 기회를 제공하는 데 최선을 다할 것"이라고 말했다.
문정우 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

앤트로픽, 삼성 파운드리에 자체 AI 칩 생산 타진…오픈AI 추격 본격화

홍석기 경찰청 수사국장, 제4대 국가수사본부장으로 임명

잠실 스포츠·마이스 조성사업, 올 연말 착공 목표…한화가 끌고 서울시가 민다

배재학당총동창회, 배재고 야구부 중징계 반발 기자회견…“학생선수 미래 지켜야”

[사설] 美의회 “쿠팡 차별적 규제”… 보복관세 막아야

[여의로] “전력, 물 필수”…반도체 메가 프로젝트, 공허한 외침 안 되려면

[칼럼] “위기의 한국 건설산업, 혁신이 미래를 결정한다”

지금 뜨는 뉴스

테슬라, 5개월째 수입차 판매 1위…상반기 누적 5만6천대

“아메리카노 50% 할인” 커피빈, 7월 한달간 청년층 이벤트

폴스타3, 7000만원대 ‘승부수’…유럽보다 더 싸게 판다

골프장 선택, 가격 보다 ‘경험’…만족도 놓은 곳으로 쏠림 심화

기아, 연식변경 ‘2027 K5’ 출시…구매 부담은 낮췄다