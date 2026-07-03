아리바이오, 中 푸싱제약과 425억 전략적 지분 투자 계약

푸싱제약, 아리바이오 3대 주요 주주로…"장기 전략적 파트너십 구축"

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아리바이오가 중국 푸싱제약으로부터 전략적 투자를 유치하며 글로벌 사업 협력을 확대한다.아리바이오는 중국 푸싱제약(Fosun Pharma)과 약 425억원(2750만달러) 규모의 전략적 지분 투자 계약을 체결했다고 3일 밝혔다.계약에 따라 푸싱제약은 아리바이오에 약 115억원(750만달러)의 1차 투자를 우선 집행한다. 이후 2차로 310억원(2000만달러) 규모의 지분 투자를 진행할 예정이다.푸싱의 전략적 지분 투자는 지난 5월 체결한 약 7조원 규모의 경구용 알츠하이머 치료제 후보물질 'AR1001' 글로벌 독점 판권 계약에 이은 후속 협력이다.이번 지분 투자가 모두 마무리되면 푸싱제약은 소룩스(아리바이오홀딩스로 변경 추진 중), 삼진제약과 함께 아리바이오의 3대 주요 주주로 올라서게 된다.AR1001은 경구용 알츠하이머병 질환조절치료제(DMT) 후보물질로, 현재 13개국 230개 임상기관에서 글로벌 임상 3상 환자 투약을 성공적으로 완료한 상태다.두 기업은 이번 투자를 계기로 개발과 허가, 생산, 상업화 모든 과정을 함께 추진하는 협력 체계를 더욱 강화할 계획이다. 또 AR1001과 함께 후속 신약 후보물질과 면역항암제, 백신 플랫폼 등으로 협력 범위를 확대한다는 구상이다.아리바이오 관계자는 "이번 전략적 지분 투자는 푸싱제약이 AR1001의 기술력뿐만 아니라 아리바이오의 미래 성장성과 기업가치를 높이 평가한 결과"라며 "전략적 파트너로 글로벌 상업화를 함께 추진하고 혁신 신약 개발을 통해 전 세계 환자들에게 새로운 치료 기회를 제공하는 데 최선을 다할 것"이라고 말했다.