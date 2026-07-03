호반 포레스트 리솜, 제천 숲 담은 체험형 공간 ‘다람쥐 카페’ 선봬

가족 단위 고객 위한 체험형 콘텐츠 확대

포레스트 리솜 내 복합문화공간 ‘무유공간’ 1층에 오픈한 ‘다람쥐 카페’ 전경 0 호반그룹 호반호텔앤리조트가 운영하는 충북 제천시 '포레스트 리솜' 내 복합문화공간 '무유공간' 1층에 마련된 '다람쥐 카페' 전경./호반그룹

호반그룹 호반호텔앤리조트가 운영하는 충북 제천시 포레스트 리솜이 제천 원시림을 테마로 한 신규 콘텐츠를 선보이며 고객 체험 요소를 확대한다.포레스트 리솜은 복합문화공간 '무유공간' 1층에 디저트 전문 매장인 '다람쥐 카페'를 개장하고 본격적인 운영에 들어갔다고 3일 밝혔다.새롭게 문을 연 다람쥐 카페는 리조트를 둘러싼 제천 원시림에서 쉽게 볼 수 있는 다람쥐를 콘셉트로 기획됐다. 공간 구성은 물론 메뉴와 서비스에도 숲의 이미지를 녹여 고객들이 리조트 곳곳에서 자연의 분위기를 느낄 수 있도록 했다.카페는 단순한 휴식 공간을 넘어 스토리텔링 요소를 접목한 것이 특징이다. 나무 구멍 속에 숨어 있는 '다람쥐 바리스타'가 음료와 디저트를 건네주는 연출을 통해 숲속에서 다람쥐를 만나는 듯한 경험을 제공한다.대표 메뉴 역시 숲과 다람쥐에서 아이디어를 얻었다. 국내산 우도 땅콩을 사용해 매장에서 직접 구워내는 '다람쥐 땅콩빵'을 비롯해 '다람쥐 밤 마들렌', '솔방울 에이드', '땅콩크림라떼' 등을 판매한다. 자연을 모티브로 한 메뉴를 구성해 어린이부터 성인까지 폭넓게 즐길 수 있도록 했다.이번 카페는 지난 5월 조성한 친환경 숲놀이터에 이어 가족 단위 방문객을 위한 체험형 콘텐츠를 확대한 사례다. 숲놀이터에서 자연을 체험한 뒤 카페에서 숲을 테마로 한 먹거리와 휴식을 즐길 수 있도록 동선을 연결해 체류 시간을 늘리고 만족도를 높인다는 계획이다.포레스트 리솜은 앞으로도 제천 원시림의 자연환경을 활용한 콘텐츠를 지속적으로 선보이며 차별화된 리조트 경험을 강화할 방침이다.호반호텔앤리조트 관계자는 "다람쥐 카페는 포레스트 리솜의 가장 큰 자산인 제천 원시림을 고객들이 보다 친숙하게 체험할 수 있도록 기획한 공간"이라며 "앞으로도 자연과 연계한 다양한 콘텐츠를 통해 포레스트 리솜만의 차별화된 고객 경험을 제공해 나가겠다"고 말했다.