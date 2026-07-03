닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업

소진공, 서북권 소상공인 정책 지원 거점 ‘서대문센터’ 개소

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260703010001195

글자크기

닫기

배석원 기자

승인 : 2026. 07. 03. 10:38

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

소상공인 접점 확대·접근성 제고로 현장 밀착 지원 강화
[사진자료1] 소상공인시장진흥공단 인태연 이사장은 2일(목), 서대문센터 개소식을 개최했다.
인태연 소상공인시장진흥공단 이사장이 지난 2일 서울 서대문구 소상공인진흥공단 서대문센터 개소식에서 인사말을 전하고 있다./소상공인진흥공단
소상공인들의 정보 제공과 정책 서비스를 지원하는 거점이 서울 서대문에 들어섰다.

소상공인시장진흥공단(소진공)은 서울 서대문구에 소상공인과 전통시장 상인들을 지원하는 서대문센터를 개소했다고 3일 밝혔다.

전일 진행된 개소식에는 인태연 소진공 이사장을 비롯해 김동아 국회의원, 박운기 서대문구청장, 이충환 전국상인연합회장 등 50여 명이 참석했다.

서대문센터는 서울 서북권인 서대문구, 은평구, 마포구를 담당하며 정책 서비스를 제공하는 지역 거점 역할을 맡는다. 이번 서대문센터 개소로 서울에는 총 8개의 센터가 운영되며 소상공인의 정책 접근성과 밀착 지원이 강화될 것으로 소진공은 기대하고 있다.

이날 참석자들은 행사 이후 센터 내 업무시설과 상담 공간 등 주요 시설을 둘러보고 운영 현황을 살펴봤다. 또 신속하고 체계적인 정책 서비스를 제공하기 위한 지원체계를 확인했다.

인태연 소진공 이사장은 "서대문센터 신설로 소진공과 소상공인의 접점이 확대돼 현장 밀착 서비스가 강화될 것으로 기대한다"며 "지자체와 유관기관, 소상공인 협·단체 등과 긴밀한 협력체계를 바탕으로 지역 소상공인과 전통시장 상인들의 목소리를 정책에 충실히 반영하고 현장 중심의 맞춤형 지원을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
배석원 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

앤트로픽, 삼성 파운드리에 자체 AI 칩 생산 타진…오픈AI 추격 본격화

배재학당총동창회, 배재고 야구부 중징계 반발 기자회견…“학생선수 미래 지켜야”

[취재후일담] 한화오션, 수주는 웃었지만…노조리스크 7월 ‘분수령’

자치경찰제 논의 본격화…이번엔 ‘무늬만 자치’ 벗을까

[칼럼] “위기의 한국 건설산업, 혁신이 미래를 결정한다”

[여의로] “전력, 물 필수”…반도체 메가 프로젝트, 공허한 외침 안 되려면

동해시, 대한민국 국제관광박람회 참가…무릉별유천지·망상해수욕장 매력 알린다

지금 뜨는 뉴스

테슬라, 5개월째 수입차 판매 1위…상반기 누적 5만6천대

“아메리카노 50% 할인” 커피빈, 7월 한달간 청년층 이벤트

폴스타3, 7000만원대 ‘승부수’…유럽보다 더 싸게 판다

골프장 선택, 가격 보다 ‘경험’…만족도 놓은 곳으로 쏠림 심화

기아, 연식변경 ‘2027 K5’ 출시…구매 부담은 낮췄다