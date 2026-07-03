닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회 사회일반

홍석기 신임 국수본부장 “법과 절차 따른 공정수사 강조”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260703010001199

글자크기

닫기

설소영 기자

승인 : 2026. 07. 03. 11:01

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

전국 수사지휘부에 현장 관리·직원 지원 당부
“수사경찰 본연의 역할에 한 치의 소홀함 없어야”
2025063001002554300154761
경찰청./박성일 기자
홍석기 신임 경찰청 국가수사본부장이 취임 후 첫 전국 수사지휘부 회의에서 피싱범죄와 마약 등 국민 안전을 위협하는 범죄에 대한 엄정 대응을 주문했다.

홍 본부장은 3일 전국 수사지휘부 화상회의 모두발언을 통해 "오늘 제4대 국가수사본부장이라는 막중한 소임을 맡게 돼 무한한 영광과 함께 무거운 책임감을 느낀다"고 밝혔다.

그는 "오늘날 범죄의 양상과 수법은 더욱 진화하고 국경을 넘나들고 있다"며 "형사사법체계의 큰 개편도 앞두고 있어 그 어느 때보다 엄중한 시기"라고 강조했다.

이어 "이러한 시기일수록 일상의 안전과 법질서를 지키는 수사경찰 본연의 역할에 한 치의 소홀함이 없어야 한다"고 말했다.

홍 본부장은 특히 피싱범죄와 마약 등 국민 안전을 위협하는 각종 범죄에 대해 엄정하게 대응할 것을 당부했다. 동시에 "법과 절차에 따라 공정하게 수사하면서도 피해자 보호에도 만전을 기해야 한다"고 강조했다.

전국 수사지휘부를 향해서는 현장 관리와 조직 운영에 각별한 주의를 주문했다. 홍 본부장은 "각급 수사부서가 차질 없이 운영될 수 있도록 현장을 세심하게 살피고, 소속 직원들이 맡은 업무에 전념할 수 있도록 각별히 관리해달라"고 했다.

그러면서 "국가수사본부에서도 현장에 어려움이 없도록 아낌없이 지원하고 노력하겠다"며 "국민이 가장 신뢰하는 수사기관, 정의롭고 따뜻한 국가수사본부를 같이 만들어 나가자. 저부터 솔선수범하겠다"고 말했다.
설소영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

앤트로픽, 삼성 파운드리에 자체 AI 칩 생산 타진…오픈AI 추격 본격화

배재학당총동창회, 배재고 야구부 중징계 반발 기자회견…“학생선수 미래 지켜야”

[취재후일담] 한화오션, 수주는 웃었지만…노조리스크 7월 ‘분수령’

자치경찰제 논의 본격화…이번엔 ‘무늬만 자치’ 벗을까

[칼럼] “위기의 한국 건설산업, 혁신이 미래를 결정한다”

[여의로] “전력, 물 필수”…반도체 메가 프로젝트, 공허한 외침 안 되려면

동해시, 대한민국 국제관광박람회 참가…무릉별유천지·망상해수욕장 매력 알린다

지금 뜨는 뉴스

테슬라, 5개월째 수입차 판매 1위…상반기 누적 5만6천대

“아메리카노 50% 할인” 커피빈, 7월 한달간 청년층 이벤트

폴스타3, 7000만원대 ‘승부수’…유럽보다 더 싸게 판다

골프장 선택, 가격 보다 ‘경험’…만족도 놓은 곳으로 쏠림 심화

기아, 연식변경 ‘2027 K5’ 출시…구매 부담은 낮췄다