홍석기 신임 국수본부장 “법과 절차 따른 공정수사 강조”

전국 수사지휘부에 현장 관리·직원 지원 당부

“수사경찰 본연의 역할에 한 치의 소홀함 없어야”

2025063001002554300154761 0 경찰청./박성일 기자

홍석기 신임 경찰청 국가수사본부장이 취임 후 첫 전국 수사지휘부 회의에서 피싱범죄와 마약 등 국민 안전을 위협하는 범죄에 대한 엄정 대응을 주문했다.홍 본부장은 3일 전국 수사지휘부 화상회의 모두발언을 통해 "오늘 제4대 국가수사본부장이라는 막중한 소임을 맡게 돼 무한한 영광과 함께 무거운 책임감을 느낀다"고 밝혔다.그는 "오늘날 범죄의 양상과 수법은 더욱 진화하고 국경을 넘나들고 있다"며 "형사사법체계의 큰 개편도 앞두고 있어 그 어느 때보다 엄중한 시기"라고 강조했다.이어 "이러한 시기일수록 일상의 안전과 법질서를 지키는 수사경찰 본연의 역할에 한 치의 소홀함이 없어야 한다"고 말했다.홍 본부장은 특히 피싱범죄와 마약 등 국민 안전을 위협하는 각종 범죄에 대해 엄정하게 대응할 것을 당부했다. 동시에 "법과 절차에 따라 공정하게 수사하면서도 피해자 보호에도 만전을 기해야 한다"고 강조했다.전국 수사지휘부를 향해서는 현장 관리와 조직 운영에 각별한 주의를 주문했다. 홍 본부장은 "각급 수사부서가 차질 없이 운영될 수 있도록 현장을 세심하게 살피고, 소속 직원들이 맡은 업무에 전념할 수 있도록 각별히 관리해달라"고 했다.그러면서 "국가수사본부에서도 현장에 어려움이 없도록 아낌없이 지원하고 노력하겠다"며 "국민이 가장 신뢰하는 수사기관, 정의롭고 따뜻한 국가수사본부를 같이 만들어 나가자. 저부터 솔선수범하겠다"고 말했다.