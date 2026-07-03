6월 외환보유액 4273.6억달러…외화예수금 늘며 한 달 만에 증가

전월 말보다 3억7000만달러 증가

달러 강세·엔화 약세 지속 0 2일 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러, 엔화를 정리하고 있다. /연합뉴스

우리나라 외환보유액이 금융기관의 외화예수금 증가 등에 힘입어 한 달 만에 증가세로 돌아섰다. 국민연금과의 외환스와프 등 시장안정화 조치에도 금융기관의 외화예수금이 늘면서 외환보유액은 전월보다 소폭 증가했다.3일 한국은행에 따르면 6월 말 기준 우리나라 외환보유액은 4273억6000만달러로 전월 말보다 3억7000만달러 증가했다. 지난 5월 전월 대비 8억8000만달러 감소한 이후 한 달 만의 증가세 전환이다.한국은행 측은 국민연금과의 외환스와프 등 시장안정화 조치에도 불구하고 금융기관의 외화예수금 증가 등에 힘입어 외환보유액이 소폭 늘었다고 설명했다.자산별로는 예치금이 222억7000만달러로 전월보다 9억2000만달러 증가했다. 반면 외환보유액의 대부분을 차지하는 유가증권은 3803억4000만달러로 3억3000만달러 감소했다. 국제통화기금(IMF) 특별인출권(SDR)은 156억4000만달러로 1억4000만달러 줄었고, IMF포지션도 43억1000만달러로 9000만달러 감소했다. 금은 47억9000만달러로 전월과 같은 수준을 유지했다.올해 5월 말 기준 우리나라의 외환보유액 규모는 세계 13위로 집계됐다. 싱가포르의 외환보유액이 한국을 웃돌면서 우리나라 순위는 전월 12위에서 한 계단 하락했다.국가별 외환보유액은 중국이 3조4422억달러로 가장 많았고 일본(1조3059억달러), 스위스(1조767억달러), 러시아(7474억달러), 인도(6863억달러)가 뒤를 이었다. 이어 대만, 독일, 사우디아라비아, 이탈리아, 홍콩, 프랑스, 싱가포르 순이었으며 한국은 13위를 기록했다.