양평군, 공공의료 인프라 확충 나선다…군립병원 설립 본궤도

전담 TF 출범… 민선 9기 핵심공약 추진 본격화

필수의료 공백 해소·지역맞춤형 공공의료 체계 구축

01-1 군립병원 설립 추진단(TF) 구성 0 전진선 양평군수가 1일 군청에서 열린 민선9기 정책보고회에서 군립병원 설립 방침에 대해 발표하고 있다. /양평군

경기 양평군이 군립병원 설립을 위한 전담조직을 꾸리며 지역 공공의료 체계 구축에 속도를 내고 있다. 접근성이 떨어지는 필수의료 분야를 보완하고, 군민 중심의 의료서비스를 강화하려는 움직임이다.양평군은 민선 9기 핵심 공약인 '양평병원 군립병원 전환 설립'을 본격적으로 추진하기 위해 보건소 내에 구성한 '군립병원 설립 추진단'이 이달부터 본격적인 운영에 들어갔다고 3일 밝혔다.추진단은 단장을 맡은 보건소장을 포함한 총 5명의 전담 인력으로 편성됐다. 병원 설립 계획 수립부터 예산 확보, 의료기관 협력, 시설 조성 및 운영, 국·공유재산 관리 등 군립병원 설립의 모든 과정에 직접 나선다.군은 앞으로 군립병원 설립의 타당성 연구용역을 비롯해 지방재정 투자 심사, 공모사업 연계 검토, 공유재산 관리계획 수립 등 행정 절차를 단계별로 밟아나갈 계획이다. 추진 과정에선 관련 기관과의 협력을 강화하고, 재원 확보에도 행정력을 모을 예정이다.군립병원은 산부인과, 소아청소년과, 응급의료 등 지역 내 부족한 필수의료 기능을 보완하는 데 초점을 맞춘다. 군은 지역 의료 환경과 주민들의 실제 수요를 반영한 운영 모델을 만들어 안정적인 공공의료 서비스를 제공할 방침이다.또한 군민들의 의견을 적극적으로 듣고, 지역 현실에 맞는 의료서비스 체계도 마련한다는 구상이다. 이를 통해 의료 접근성을 높이고 지역 내 의료 격차 해소에도 힘쓸 계획이다.전진선 군수는 지난 1일 열린 민선 9기 정책보고회에서 "군립병원 설립은 양평 미래 공공의료를 책임질 핵심 사업"이라며 "추진단을 중심으로 전문성과 행정 역량을 모아 군민 누구나 안심하고 이용할 수 있는 공공의료 기반을 구축하겠다라고 밝혔다.