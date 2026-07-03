조일영 영광군의장 “군민의 삶과 직결된 ‘민생 현안’ 적극 해결”

영광군의회 원 구성 마무리…조일영 의장 체제 본격 출범

14~28일 15일간 제296회 임시회 개회…추경 등 심사

영광군의회 0 전남 영광군의회가 제295회 임시회를 개회하고 제10대 전반기 의장단을 선출했다. /영광군의회

전남 영광군의회가 제10대 의회 전반기 원 구성을 마무리하고 본격적인 의정활동에 나선다.영광군의회는 지난 1일 제295회 임시회를 열어 전반기 의장단과 상임위원장을 선출하고 제10대 의회 출범을 공식화했다고 3일 밝혔다.의장에는 조일영 의원이 선출 됐으며, 부의장은 김관필 의원이 맡았다. 상임위원장에는 의회운영위원장 정용호 의원, 자치행정위원장 김홍재 의원, 산업건설위원장 박진구 의원이 각각 선출했다.이어 본회의장에서 개원식을 개최하고 제10대 전반기 의회의 힘찬 출발을 대내외에 알렸다. 개원식에는 의원들과 기관·사회단체장, 주요 내빈, 관계 공무원 등이 참석해 새로운 의회의 출범을 축하했다.조일영 의장은 개원사를 통해 "군민과 더 가까이 소통하는 의회, 원칙과 상식이 바로 서는 의회, 신뢰와 책임으로 일하는 의회를 만들기 위해 최선을 다하겠다"며 "군민의 삶과 직결된 민생 현안 등 영광군의 미래를 위한 과제들을 동료 의원들과 함께 적극적으로 해결해 나가겠다"고 강조했다.한편 군의회는 오는 14일부터 28일까지 15일간 일정으로 제296회 임시회를 개최해 2026년도 상반기 주요업무 추진상황보고 청취와 제1회 추가경정예산안 심의 등 본격적인 의정활동에 돌입한다.