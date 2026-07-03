닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 전남

조일영 영광군의장 “군민의 삶과 직결된 ‘민생 현안’ 적극 해결”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260703010001252

글자크기

닫기

영광 신동준 기자

승인 : 2026. 07. 03. 13:27

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

영광군의회 원 구성 마무리…조일영 의장 체제 본격 출범
14~28일 15일간 제296회 임시회 개회…추경 등 심사
영광군의회
전남 영광군의회가 제295회 임시회를 개회하고 제10대 전반기 의장단을 선출했다. /영광군의회
전남 영광군의회가 제10대 의회 전반기 원 구성을 마무리하고 본격적인 의정활동에 나선다.

영광군의회는 지난 1일 제295회 임시회를 열어 전반기 의장단과 상임위원장을 선출하고 제10대 의회 출범을 공식화했다고 3일 밝혔다.

의장에는 조일영 의원이 선출 됐으며, 부의장은 김관필 의원이 맡았다. 상임위원장에는 의회운영위원장 정용호 의원, 자치행정위원장 김홍재 의원, 산업건설위원장 박진구 의원이 각각 선출했다.

이어 본회의장에서 개원식을 개최하고 제10대 전반기 의회의 힘찬 출발을 대내외에 알렸다. 개원식에는 의원들과 기관·사회단체장, 주요 내빈, 관계 공무원 등이 참석해 새로운 의회의 출범을 축하했다.

조일영 의장은 개원사를 통해 "군민과 더 가까이 소통하는 의회, 원칙과 상식이 바로 서는 의회, 신뢰와 책임으로 일하는 의회를 만들기 위해 최선을 다하겠다"며 "군민의 삶과 직결된 민생 현안 등 영광군의 미래를 위한 과제들을 동료 의원들과 함께 적극적으로 해결해 나가겠다"고 강조했다.

한편 군의회는 오는 14일부터 28일까지 15일간 일정으로 제296회 임시회를 개최해 2026년도 상반기 주요업무 추진상황보고 청취와 제1회 추가경정예산안 심의 등 본격적인 의정활동에 돌입한다.
신동준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기