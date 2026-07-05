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영등포구 대림동 유수지, 116억 투자…종합체육센터로 변신

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박지숙 기자

승인 : 2026. 07. 05. 10:50

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'영등포 제3스포츠센터' 정식 개관
대림동 체육 인프라 대폭 확충…4074㎡ 규모
수영장, 실내 파크골프장, 필라테스실까지
구민 이용료 10% 감면
영등포 제3스포츠센터 수영장
영등포 제3스포츠센터 수영장/영등포구
서울 영등포구가 대림동 지역의 오랜 기피시설이던 유수지를 주민 밀착형 체육시설로 탈바꿈시켰다.

영등포구는 대림도서관 옆 대림3유수지(도신로 19) 부지에 조성한 '영등포 제3스포츠센터'를 지난 1일 정식 개관했다고 5일 밝혔다. 지상 4층, 연면적 4074㎡ 규모다.

과거 악취 등의 문제로 인근 주민들이 꺼려온 유수지 공간을 구는 2018년 기본계획 수립을 거쳐 국비·시비 등 약 116억원의 외부 재원을 확보해 3년여의 공사 끝에 시설을 완공했다.

센터 3층에는 길이 25m 5레인 규모의 성인풀과 길이 23m 2레인 규모의 유아풀을 함께 갖춘 수영장이 들어섰다. 최신 운동기구를 갖춘 헬스장과 실내 파크골프장, 전용 필라테스실 등도 갖췄다. 개관과 동시에 수영, 헬스, 필라테스, 탁구 등 10개 종목 90개 정규 강좌가 운영에 들어갔다.

조유진 구청장은 "체육시설이 부족했던 대림동 주민들께서 다양한 체육 프로그램을 즐기실 수 있게 됐다"며 "모든 세대가 함께 이용할 수 있는 생활체육 인프라 확충에 최선을 다하겠다"고 말했다.

영등포 제3스포츠센터 다목적실에 마련된 전용 필라테스장
영등포 제3스포츠센터 다목적실에 마련된 전용 필라테스장/영등포구
박지숙 기자

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