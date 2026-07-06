중기 56.3% “국제정세로 경영 부담…매출·영업익 감소 56.0%”

원자재 가격 상승 최대 애로…비용 절감 중심 단기 대응

메인비즈협회, '국제 정세 변화에 따른 중소기업 경영환경 조사 결과' 발표

1 0 중동 분쟁 및 국제정세 변화에 따른 경영 부담 수준.

국제 정세 변화로 인한 경영 부담이 크다고 응답한 메인비즈기업이 56.3%에 달했으며, 부담 수준은 평균 62.2점(100점 기준)으로 나타났다. 매출과 영업이익이 모두 증가했다는 기업은 8.4%에 불과한 반면 감소했다는 기업은 56.0%로 나타났다.메인비즈협회는6일 이 같은 내용이 담긴 '국제 정세 변화에 따른 중소기업 경영환경 조사 결과'를 발표했다. 이번 조사는 전국 메인비즈기업 323개사를 대상으로 중동지역 분쟁 장기화와 국제 원자재 가격, 에너지 비용, 환율 변동 등 대외 경영환경 변화가 기업 경영에 미치는 영향을 파악하기 위해 실시됐다.조사 결과 특히 제조업(67.1%)과 수출기업(67.4%)에서 경영 부담을 크게 느낀다는 응답 비율이 상대적으로 높았다. 제조업 중 석유·화학, 전기·전자, 식품·섬유 업종의 부담이 다른 업종에 비해 두드러졌다.이번 조사에서 가장 주목할 만한 결과는 기업들이 체감하는 경영 위기의 핵심 요인이 공급망 차질보다 비용 증가에 있다는 점이다. 기업들이 가장 큰 영향을 받는 요인으로 '원자재·상품 구매가격 상승 (64.1%)'을 가장 많이 꼽았으며, 이어 에너지 비용 증가, 환율 변동, 물류비 상승 순이었다.실제 비용 부담 수준을 보면 원자재·상품 구매비와 에너지 비용 등 운영비용이 매출의 50% 이상을 차지한다고 응답한 기업은 42.8%였으며, 이 가운데 운영비용이 매출의 70% 이상이라는 기업도 21.4%에 달하는 것으로 조사됐다. 국제 정세 변화에 대한 기업들의 대응은 '상황 모니터링'과 '비용 절감'이 주를 이룬 반면 적극적인 전략 수립에 나섰다는 응답은 5.3%에 그쳤다.공급망 대응 역시 '별도 대응 없다(28.8%)'가 가장 높은 비중을 차지했고, 원가 상승에 대한 대응도 단기적인 비용 관리에 집중됐다. 기업들이 가장 필요로 하는 정부 지원으로는 '원자재·상품 수급 안정·가격 부담 완화(39.6%)'가 가장 많이 꼽혔으며, 이어 금융지원(24.8%), 물류비·운송 지원(11.5%) 순이었다.한편 정부의 대응이 적절하다고 평가한 기업은 37.5%에 그쳤으며 정부 정책에 대한 체감도 역시 100점 만점 기준 평균 52.1점으로 비교적 낮은 수준이었다.메인비즈협회 관계자는 "국제 정세 변화가 일시적인 외부 충격을 넘어 중소기업의 비용구조와 수익성을 위협하는 상시적·구조적 리스크로 자리 잡고 있다"며 "단기적인 자금지원 중심의 정책에서 벗어나 위기관리 매뉴얼 보급, 거래선·조달처 다변화 컨설팅 등 기업의 경영체질 개선을 지원하는 정책을 확대해야 한다"고 말했다.