CJ대한통운, ESG 공시 대응체계 고도화

기후 리스크 분석 범위 해외 주요 사업장으로 확대

K-Taxonomy 기반 친환경 매출 관리체계 구축

clip20260706092330 1 CJ대한통운 '2025 지속가능경영보고서'

CJ대한통운이 ESG 및 기후 관련 공시 확대에 선제적으로 대응하기 위해 지속가능경영 관리체계를 한층 고도화했다. '2025 지속가능경영보고서'는 6개 중대 이슈(기후변화 대응·고객만족·노동관행·공급망 지속가능성·안전 및 건강관리·윤리경영)를 중심으로 다뤘다.6일 회사에 따르면 이번 보고서는 향후 ESG 및 기후 관련 공시 확대에 대비해 글로벌 기준에 맞춘 정보관리 체계를 강화하고 기후·환경·사회·거버넌스 전반의 데이터 신뢰성과 정보공개 수준을 높이는 데 중점을 뒀다. 기후변화 리스크 관리, 친환경 사업 성과 관리, 이사회 운영 체계 고도화 등 지속가능경영 관리 기반을 강화한 게 특징이다.먼저 기후 관련 공시 확대에 대비해 기후변화 리스크 분석 범위를 기존 미국에서 인도·베트남·말레이시아 등 해외 주요 사업장으로 확대했다. 가뭄·홍수·한파 등 기후재난에 따른 물리적 리스크와 탄소규제 강화, 저탄소 기술 도입 등 전환 리스크를 분석하고 자산 유형과 사업 부문별 재무 영향도 함께 검토했다.환경 데이터 관리체계도 세분화했다. 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)를 기반으로 친환경 매출 관리체계를 구축하고 친환경 패키징, 액화수소 운송 등 친환경 사업 성과를 객관적으로 관리할 수 있도록 했다. 자원순환사업을 통해 245톤을 폐자원을 수거·운송하는 등 물류를 통한 ESG경영을 실천해 환경부 장관 표창을 수상하기도 했다.거버넌스 체계도 강화했다. 올해 이사회 구성과 운영·역할·책임 등 9개 항목으로 구성된 이사회 평가제도를 처음 도입했으며 매년 평가를 통해 이사회 운영의 실효성과 투명성을 높여나갈 계획이다. AI 활용 확대에 따른 윤리 기준과 관리 원칙을 담은 AI 활용 가이드라인을 마련해 디지털 전환에 걸맞은 책임 있는 AI 활용 체계도 구축했다.CJ대한통운 관계자는 "이번 보고서는 글로벌 ESG 공시 기준에 맞춰 데이터 관리 체계와 정보공개의 신뢰성을 강화한 것이 특징"이라며 "앞으로도 기후변화 대응과 친환경 물류, 책임 있는 거버넌스를 바탕으로 지속가능한 물류 생태계 조성에 앞장서겠다"고 말했다.