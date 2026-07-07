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경기도, 이주민 정보 한곳에…AI 챗봇 탑재한 통합포털 8일 개통

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의정부 진현탁 기자

승인 : 2026. 07. 07. 13:45

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경기도 이주민 포털
경기도 이주민 포털./경기도
경기도가 생활과 행정, 고용, 교육 등 이주민에게 필요한 정보를 한곳에서 제공하는 통합 플랫폼을 구축했다. 생성형 인공지능(AI) 챗봇과 다국어 번역 기능을 적용해 언어 장벽을 낮추고 정보 접근성을 높인 것이 특징이다.

경기도는 '경기도 이주민 포털'을 8일 정식 개통했다.

경기도 이주민 포털은 생활·행정·고용·교육·의료·복지 등 이주민에게 필요한 정보를 통합 제공하는 플랫폼이다. 그동안 기관과 사이트별로 분산돼 있던 정보를 한곳에서 확인할 수 있도록 해 이용 편의성을 높였다.

포털에는 생성형 AI 기반 챗봇과 다국어 자동 번역 기능이 적용됐다. 체류 자격과 노동, 생활 분야 등 이주민들이 자주 묻는 질문을 학습한 AI 챗봇이 실시간 질의응답 서비스를 제공해 한국어가 익숙하지 않은 이용자도 필요한 정보를 쉽게 찾을 수 있다.

이용자 간 정보를 공유할 수 있는 커뮤니티 기능도 마련됐다. 지역별 커뮤니티를 통해 의료 이용 경험과 교육 정보, 지역 행사 등을 공유할 수 있으며, 위치 기반 서비스를 활용해 거주지 중심의 생활 정보를 확인할 수 있다.

도는 지난 5월 말 포털 구축을 완료한 뒤 내부 직원과 이주민 커뮤니티를 대상으로 시범 운영을 진행하며 시스템 안정성과 서비스 품질을 점검했다.

포털은 주요 포털사이트 검색을 통해 이용할 수 있으며, PC는 물론 스마트폰과 태블릿에서도 화면이 자동으로 최적화되는 반응형 웹 방식으로 구축됐다.

윤현옥 도 이민사회정책과장은 "현장의 의견을 지속적으로 반영해 이주민들의 안정적인 지역사회 정착과 사회통합을 지원하는 대표 서비스로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
진현탁 기자

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