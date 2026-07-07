경기도, 이주민 정보 한곳에…AI 챗봇 탑재한 통합포털 8일 개통

경기도는 '경기도 이주민 포털'을 8일 정식 개통했다.
경기도 이주민 포털은 생활·행정·고용·교육·의료·복지 등 이주민에게 필요한 정보를 통합 제공하는 플랫폼이다. 그동안 기관과 사이트별로 분산돼 있던 정보를 한곳에서 확인할 수 있도록 해 이용 편의성을 높였다.
포털에는 생성형 AI 기반 챗봇과 다국어 자동 번역 기능이 적용됐다. 체류 자격과 노동, 생활 분야 등 이주민들이 자주 묻는 질문을 학습한 AI 챗봇이 실시간 질의응답 서비스를 제공해 한국어가 익숙하지 않은 이용자도 필요한 정보를 쉽게 찾을 수 있다.
이용자 간 정보를 공유할 수 있는 커뮤니티 기능도 마련됐다. 지역별 커뮤니티를 통해 의료 이용 경험과 교육 정보, 지역 행사 등을 공유할 수 있으며, 위치 기반 서비스를 활용해 거주지 중심의 생활 정보를 확인할 수 있다.
도는 지난 5월 말 포털 구축을 완료한 뒤 내부 직원과 이주민 커뮤니티를 대상으로 시범 운영을 진행하며 시스템 안정성과 서비스 품질을 점검했다.
포털은 주요 포털사이트 검색을 통해 이용할 수 있으며, PC는 물론 스마트폰과 태블릿에서도 화면이 자동으로 최적화되는 반응형 웹 방식으로 구축됐다.
윤현옥 도 이민사회정책과장은 "현장의 의견을 지속적으로 반영해 이주민들의 안정적인 지역사회 정착과 사회통합을 지원하는 대표 서비스로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.