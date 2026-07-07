“우리지역 숙련기술 최고장인 찾습니다”…군산시 ‘군산시 명장’ 모집

27~31일 접수…38개 분야 92개 직종 모집

[일자리경제과]명장공개모집 진 짜 0 군산시 명장공개모집 홍보 이미지.

전북 군산시가 지역 숙련기술인의 자긍심을 높이고 기술 발전을 이끌 인재를 발굴하기 위해 '2026년 군산시 명장'을 공개 모집한다.군산시는 기계설계와 금속재료, 공예 등 38개 분야 92개 직종을 대상으로 명장 후보자를 모집한다고 7일 밝혔다신청 자격은 △ 해당 직종에서 15년 이상 종사 △ 공고일 현재 군산시에 5년 이상 주민등록 △ 군산시 소재 사업장에서 3년 이상 근무한 사람으로, 숙련기술 발전과 기술인 지위 향상에 기여한 공적이 인정돼야 한다.선정은 1차 서류심사와 2차 현장심사를 거쳐 진행된다. 외부 전문가와 대학교수 등으로 구성된 명장심의위원회가 기술 숙련도와 전문성, 숙련기술 발전 기여도, 사회공헌 활동 등을 종합적으로 평가해 최종 명장을 선정한다.명장으로 선정되면 군산시장 명의의 명장증서와 인증패가 수여되며, 군산시 누리집 명장 코너에도 이름이 등재된다.시는 2021년 제1대 명장 선정을 시작으로 현재까지 조리, 미용, 제과·제빵, 화훼장식, 잠수, 창호 등 6개 직종에서 총 7명의 명장을 선정했다.접수기간은 오는 27일부터 31일까지이며, 신청은 읍면동장이나 관내 기업체의 장, 업종별 협회장 등의 추천을 받아 군산시청 일자리경제과에 방문 신청하면 된다.자세한 사항은 군산시 누리집 고시공고란을 참고하거나 군산시 일자리경제과로 문의하면 된다.