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여수 바다에서 즐기는 무료 해양레저…8월 30일까지 운영

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여수 나현범 기자

승인 : 2026. 07. 07. 09:56

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요트·카약·스킨스쿠버 등 8개 종목
시민·관광객 누구나 참여 가능
여수 바다에서 즐기는 해양레저 카누무료 체험
여수 바다에서 즐기는 해양레저 카누무료 체험. /여수시
전남광주통합특별시 여수시가 여름 휴가철을 맞아 시민과 관광객을 대상으로 무료 해양레저스포츠 체험 프로그램을 운영한다.

여수시는 오는 8월 30일까지 두 달간 '해양레저스포츠 체험 프로그램'을 운영한다고 7일 밝혔다.

프로그램은 △여수요트학교(소호요트마리나) △해양레저스쿨(웅천해수욕장·여수세계박람회장) △스킨스쿠버교실(웅천해수욕장)에서 운영되며, 딩기요트, 윈드서핑, 카약, 카누, 스킨스쿠버 등 8개 해양레저 체험으로 구성됐다.

참가 신청은 여수시OK통합예약시스템, 전화 예약 또는 당일 현장 접수로 가능하며, 체험일 기준 1주일 전부터 선착순으로 예약할 수 있다. 프로그램별 운영 장소와 예약 방법, 참가 가능 연령 등이 다르므로 여수시 누리집 공지사항을 사전에 확인해야 한다.

참가비와 장비 대여료는 무료이며, 샤워장과 물품보관함 등 편의시설은 유료로 운영된다. 여수시민은 신분증을 제시하면 편의시설 이용요금을 할인받을 수 있다. 참가자는 물빠짐이 좋은 옷과 모자, 선크림, 아쿠아슈즈, 여벌옷 등을 준비해야 한다.

한편, 여름 프로그램 종료 후 오는 9월 3일부터 11월 2일까지 가을 특별 프로그램이 이어진다. 개도 유수지와 여수세계박람회장 2곳에서 카약, 카누, 수상자전거 체험을 운영해 2026여수세계섬박람회 방문객들에게도 특별한 해양레저 체험을 제공할 예정이다.

서영학 여수시장은 "이번 프로그램이 시민과 관광객들이 여수의 바다를 만끽하며 특별한 여름 추억을 만드는 시간이 되길 바란다"며 "2026여수세계섬박람회에서도 풍성한 해양레저 콘텐츠를 선보일 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.
나현범 기자

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