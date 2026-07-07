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임실군, 여름철 영농재해 선제 대응…35명 전담반·상황실 본격 운영

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임실 박윤근 기자

승인 : 2026. 07. 07. 13:49

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농작물·배수로·농축산 시설물 집중점검
임실군청 전경 박윤근 기자
임실군청 전경./ 박윤근 기자
전북 임실군이 여름철 집중호우와 태풍, 폭염 등 자연재해로부터 농업인의 생명과 재산을 보호하기 위해 선제적인 영농재해 대응체계를 본격 가동한다.

임실군은 여름철 기상재해에 신속하게 대응하기 위해 농업기술센터에 '여름철 영농종합상황실'을 설치하고, 재해 예방부터 현장 대응, 피해 복구까지 아우르는 상시 대응체계를 운영한다고 7일 밝혔다.

기상청은 올해 여름철(6~8월) 강수량은 평년과 비슷한 수준이지만 국지성 집중호우 발생 가능성이 높고, 지역별 강수량 편차도 클 것으로 전망했다.

또 평균기온 역시 평년(23.7℃)보다 높을 것으로 예측되면서 농업 분야의 철저한 사전 대비가 요구되고 있다.

이에 따라 임실군농업기술센터는 농업기술센터소장을 상황실장으로 하는 △ 식량작물반(10명), △ 과수원예작물반(13명), △ 동향조사반(12명) 등 3개반 35명의 전담 대응반을 편성해 비상 대응체계를 유지하고 있다.

식량작물반은 영농종합상황실 운영을 총괄하며 벼와 밭작물 등 주요 식량작물의 생육 상황을 수시로 점검하고, 기상재해 예방을 위한 기술자료를 신속히 제작·보급하는 등 현장 밀착형 기술지원에 나선다.

과수원예작물반은 고온과 폭우에 예민한 과수와 원예특작, 축산 분야를 대상으로 재해 취약요인을 집중 점검한다.

동향조사반은 읍·면별 영농현황과 농업 시설 피해 상황을 상시 모니터링하고, 재해 발생시 실시간 피해 동향을 신속히 파악해 행정지원과 복구대책 수립이 즉시 이뤄질 수 있도록 현장 대응체계를 강화한다.

한득수 군수는 "영농종합상황실을 중심으로 기상 상황을 면밀히 예의주시하고, 작목별 맞춤형 현장 기술지원과 신속한 대응체계를 통해 농가피해를 최소화하는 데 모든 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.
박윤근 기자

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