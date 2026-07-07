김해시의회, 제10대 전반기 의장에 조종현 선출

부의장 정준호 의원

원구성 입장 차 일부 의원 퇴장

제10대 김해시의회 조종현 의장 0 제10대 김해시의회 조종현 의장./ 김해시의회

정준호 0 제10대 김해시의회 전반기 정준호 부의장./ 김해시의회

제10대 경남 김해시의회가 개원식을 열고 임기 4년의 의정활동을 본격적으로 시작했다고 7일 밝혔다.시의회는 6일 제279회 임시회 제1차 본회의를 열어 제10대 전반기를 이끌어 갈 의장에 조종현 의원, 부의장에 정준호 의원을 각각 선출했다. 그러나 의장과 부의장 선출을 앞두고 원구성에 대한 입장 차이가 좁혀지지 않으면서 일부 의원들이 본회의장을 퇴장하는 등 파행을 겪기도 했다.조종현 신임 의장은 "시민의 작은 목소리가 행정의 큰 변화로 이어지도록 의회가 마중물 역할을 하겠다"며 "시민의 일상에 보탬이 되는 의회, 민생 중심의 의정활동을 펼치겠다"고 포부를 밝혔다.정준호 신임 부의장 역시 "여야를 넘어 의원 모두의 의정활동을 든든히 뒷받침하며 소통하는 의회를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다.개원식에는 정영두 김해시장을 비롯한 간부 공무원들이 참석해 제10대 의회 출범을 축하했다.한편 제10대 김해시의회 의원들은 첫 일정으로 김해 충혼탑을 찾아 순국선열과 호국영령의 희생정신을 기리며 시민을 위한 봉사자로서의 책무를 다짐했다. 시의회는 제2차 본회의를 열어 상임위원회 위원을 선임하고 각 상임위원장을 선출한 후 전반기 원구성을 마무리할 예정이다.