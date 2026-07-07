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DMZ에서 울리는 K-OST…경기도, 글로벌 음악축제 ‘고스트 페스티벌’ 연다

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수원 엄명수 기자

승인 : 2026. 07. 07. 11:04

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10월 9~11일 임진각 평화누리서 개최
K-드라마 OST와 DMZ 결합한 체류형 관광 콘텐츠
260707 경기관광공사 GHOST 페스티벌 포스터
경기관광공사는 오는 10월 9일부터 11일까지 사흘간 파주 임진각 평화누리 일대에서 경기도 최초의 K-OST 테마 축제인 '2026 고스트(GHOST) 페스티벌'을 개최한다. /경기관광공사
세계 유일의 분단 현장인 DMZ가 K-드라마와 영화 OST를 중심으로 한 글로벌 음악 축제의 무대로 변신한다. 경기도가 K-콘텐츠와 평화관광을 결합한 새로운 관광 브랜드를 선보이며 국내외 관광객 유치에 나선다.

경기관광공사는 오는 10월 9일부터 11일까지 사흘간 파주 임진각 평화누리 일원에서 경기도 최초의 K-OST 테마 축제인 '2026 고스트(GHOST) 페스티벌'을 개최한다고 7일 밝혔다.

'고스트(GHOST)'는 '경기 한류 오리지널 사운드 트랙(Gyeonggi Hallyu Original Sound Track)'의 약자로, 세계적인 인기를 얻고 있는 K-드라마와 영화 OST를 DMZ라는 상징적인 공간과 결합한 문화관광 콘텐츠다.

메인 프로그램인 'GHOST 콘서트'에는 국내 정상급 OST 아티스트들이 출연하며, 행사장에는 OST 체험존과 한류 마켓, K-푸드존 등 다양한 체험 공간도 마련된다.

공사는 평화누리 캠핑장 숙박과 웰니스 투어를 연계한 DMZ 관광상품도 함께 운영해 관람객 체류 시간을 늘리고 지역 관광 소비를 확대할 계획이다.

이번 축제를 통해 국내외 관람객 5만 명 이상을 유치하고, 경기북부 관광 활성화와 지역경제에 새로운 활력을 불어넣는다는 목표다.

출연진은 오는 13일 1차 라인업을 시작으로 8월 3일 2차, 8월 셋째 주 최종 명단을 순차적으로 공개한다. 입장권은 15일 얼리버드 판매를 시작하며, 8월 5일 프리세일과 8월 셋째 주 일반 예매가 이어진다. 티켓 가격은 1일권 12만원, 3일권 24만원부터이며 외국인을 위한 한류 관광 연계 패키지도 함께 출시된다.

조원용 경기관광공사 사장은 "분단의 상징인 DMZ와 K-음악을 결합한 새로운 관광 콘텐츠"라며 "경기도만의 차별화된 관광 자원에 K-콘텐츠를 더해 세계적인 문화관광 축제로 육성해 나가겠다"고 말했다.
엄명수 기자

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