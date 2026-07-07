쿠바 전역 또 대규모 정전…전력 복구 절차 가동

대중교통 중단·의료 활동 중단 등 일상 마비

트럼프 쿠바 지원국 관세 위협…수급 악화

CUBA-US-SANCTIONS-ENERGY 0 6일(현지시간) 정전이 발생한 쿠바 아바나의 거리에서 한 여성이 휴대전화를 보고 있다./AFP 연합

쿠바에서 6일(현지시간) 또 다시 대규모 정전이 발생했다고 워싱턴포스트(WP)가 보도했다.쿠바전력청은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "쿠바 전역에 정전이 발생했다"며 "구체적인 원인을 조사 중"이라고 올렸다. 쿠바 에너지·광업부는 전력 복구를 위한 절차를 가동했다고 밝혔다.쿠바의 대규모 정전은 이번이 세 번째로, 지난 3월 중순에는 전역에 정전이 있었다. 지난 5월 중순에는 동부 지방에 정전이 발생했다.이번 정전으로 쿠바의 대중교통은 사실상 중단됐으며, 의료 당국은 수만 건의 수술을 취소했다고 WP는 설명했다.비센테 데 라 오 레비 쿠바 에너지장관은 "쿠바 전역에서 소규모 전력 시스템이 가동되고 있다"며 "우리가 직면한 에너지 봉쇄로 악화된 복잡한 상황 속에서도 필수 서비스는 계속 보호되고 있다"고 말했다.쿠바의 전력난은 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 1월 쿠바에 석유를 판매하거나 공급하는 국가에 관세를 부과하겠다고 위협하면서 시작됐다.현재 쿠바는 필요한 연료의 40%만 자체 생산하고 있다. 지난 3월 말 러시아가 공급해 준 원유 73만 배럴도 4월 말에 이미 소진됐다.이 때문에 쿠바 정부는 24시간 이상 이어지는 계획 정전을 통해 전력을 배급해 오고 있고 주민들은 식사 및 생필품 확보에 어려움을 겪고 있다,현지에 거주하는 리나 메이(36)는 "밥을 지어야 하는데 전기가 언제 돌아올지 걱정된다"며 "아버지에게 밥을 못 먹고 굶게 될 테니 숯을 사야 한다고 말했다 "고 토로했다.또 다른 주민인 리처드 발데스(40)는 "또다시 전기가 없다. 이제 물도, 가스도, 아무것도 없다. 복구될 때까지 아무것도 없다"고 말했다.