K-콘텐츠, 중동부 유럽 공략…체코 엑스포서 685억원 수출상담

콘진원, 프라하서 국내 기업 29개사 지원

MOU 등 22건 계약 성과…3000여 명 행사장 찾아

ㅇ 0 '2026 체코 K-콘텐츠 엑스포' K-POP 공연 출연진(아이키, 효진초이, 리헤이). /한국콘텐츠진흥원

ㅇ 0 '2026 체코 K-콘텐츠 엑스포' 전경. /한국콘텐츠진흥원

ㅇ 0 '2026 체코 K-콘텐츠 엑스포' K-POP 공연 및 관람객 참여 프로그램. /한국콘텐츠진흥원

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원(콘진원)이 체코에서 개최한 '2026 K-콘텐츠 엑스포'를 통해 약 685억원 규모의 수출 상담을 성사시키며 중동부 유럽 시장 공략에 속도를 내고 있다.콘진원은 지난 1일부터 3일까지 체코 프라하 콩그레스 센터에서 '2026 K-콘텐츠 엑스포 인 체코'를 개최했다고 7일 밝혔다. 이번 행사는 중동부 유럽 지역의 콘텐츠 시장을 겨냥해 국내 콘텐츠 기업의 해외 판로 개척과 비즈니스 협력을 지원하기 위해 마련됐다.이번 엑스포에는 방송, 게임, 애니메이션, 캐릭터, 신기술 융합 콘텐츠 등 다양한 분야의 국내 콘텐츠 기업 29개사가 참가했다. 행사장에는 체코를 비롯해 폴란드, 독일, 영국, 프랑스, 헝가리, 오스트리아, 슬로바키아 등 중동부 유럽 13개국의 주요 바이어들이 참석해 국내 콘텐츠 지식재산(IP)을 활용한 공동 제작과 라이선싱, 콘텐츠 수입 등에 높은 관심을 보였다.행사 기간에는 약 3000명의 관람객이 전시장을 찾았으며, 참가 기업들은 바이어와의 일대일 비즈니스 매칭을 통해 총 4475만 달러(약 685억원) 규모의 수출 상담을 진행했다. 특히 콘텐츠 수출을 위한 계약 협의뿐 아니라 글로벌 라이선싱과 공동 제작을 위한 업무협약(MOU) 등 총 22건의 계약 성과를 거두며 향후 해외 시장 진출의 발판을 마련했다.엑스포에서는 국내 콘텐츠 기업들의 작품과 서비스를 소개하는 전시를 비롯해 비즈니스 상담회, 네트워킹 프로그램 등이 함께 운영됐다. 이를 통해 국내 기업들은 유럽 현지 유통사와 방송사, 플랫폼, 콘텐츠 투자사 등 다양한 해외 파트너와 협력 가능성을 논의했다.콘진원은 수출 상담 지원에 그치지 않고 해외 진출 과정에서 발생할 수 있는 위험 부담을 줄이기 위한 제도적 지원도 병행했다. 한국무역보험공사와 협력해 참가 기업들이 단기 수출보험에 무상으로 가입할 수 있도록 지원함으로써 해외 거래 과정에서 발생할 수 있는 미수금 등의 위험에 대비할 수 있도록 했다. 특히 해외 진출 경험이 상대적으로 적은 중소 콘텐츠 기업들이 보다 안정적으로 수출에 나설 수 있도록 실질적인 지원책을 마련했다는 설명이다.최근 유럽 시장에서 K-드라마와 K-게임, 웹툰, 애니메이션 등 한국 콘텐츠에 대한 관심이 높아지는 가운데 콘진원은 이번 행사를 계기로 중동부 유럽 시장에서 국내 콘텐츠 기업의 수출 기반을 확대하고 현지 네트워크를 강화한다는 계획이다.김윤지 콘진원 원장은 "이번 엑스포는 단순한 콘텐츠 홍보를 넘어 국내 기업들이 실질적인 비즈니스 성과를 창출할 수 있도록 지원하는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 국내 기업의 실무적 관점에서 필요한 안전장치를 지속적으로 확대하고, 해외 시장에서 안정적으로 사업을 추진할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.