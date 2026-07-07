세계유산위, 부산서 ‘국가유산 축제’로 열린다

벡스코에 9m 미디어아트·대한민국관 조성

수문장 교대식·왕가의 산책·피란수도 야행까지 다채로운 행사

(붙임2) 주요 전시관 배치도 0 주요 전시관 배치도. /국가유산청

오는 7월 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회가 국제회의를 넘어 전 세계인이 함께 즐기는 국가유산 축제로 꾸며진다.국가유산청은 19일부터 29일까지 부산 벡스코(BEXCO)에서 개최되는 제48차 유네스코 세계유산위원회 기간 동안 한국의 세계유산을 소개하는 '대한민국관(K-Heritage House)'을 비롯해 공연, 전시, 체험, 관광 프로그램 등 다양한 부대행사를 운영한다고 7일 밝혔다.행사의 중심인 벡스코 제1전시장에는 총 35개 기관이 참여하는 45개 전시·체험 부스가 마련된다. 대한민국관에서는 '대한민국과 유네스코' 주제관을 중심으로 수원 화성과 남한산성, 산사: 한국의 산지승원 등 국내 17개 세계유산과 세계유산 잠정목록의 가치를 소개한다.'K-헤리티지 홍보관'에서는 미디어아트와 실감형 콘텐츠를 활용해 전국 국가유산과 세계유산 관광 코스를 체험할 수 있으며, '헤리티지: 타임리스 타임' 전시관에서는 높이 9m 규모의 대형 미디어폴을 통해 우리 문화유산의 아름다움을 입체적으로 구현한다. 이 밖에도 국가기록원의 세계기록유산 특별전, 유네스코 인류무형유산 '영산재' 홍보관, 부산의 문화유산을 소개하는 개최도시 부산관 등이 함께 운영된다.먹거리와 쇼핑 콘텐츠도 마련된다. 해양수산부의 K-시푸드, 농림축산식품부의 K-푸드, 중소벤처기업부의 K-전통시장 등 다양한 시식·체험 공간이 조성되며, 전통문화 상품을 판매하는 'K-Heritage 스토어'도 상시 운영된다.행사는 벡스코를 넘어 부산 전역으로 이어진다. 영화의전당에서는 18~19일 영화 속 세계유산을 주제로 한 '2026 부산여행영화제: 세계유산을 시네마에 담다'가 개최되며, 신세계백화점 센텀시티점에서는 16일부터 22일까지 '찾아가는 한복상점 부산'이 열린다. 부산박물관에서는 국립고궁박물관과 공동으로 조선의 기록문화를 조명하는 특별전 '조선의 기록과 문화, 만세에 전하노니'가 8월 30일까지 이어진다.전통문화 공연도 풍성하다. 벡스코에서는 20일부터 29일까지 매일 두 차례 경복궁 수문장 교대식과 왕실 행렬을 재현한 '왕가의 산책'이 펼쳐진다. 또 융복합 무형유산 공연 '산화비: HEXAGRAM 22'(23~24일), 전통예술 공연 '굿GOOD보러가자 부산'(26일), 밀양 무형유산 공연과 조선통신사 행렬 재현 등 다양한 무대가 마련된다.일반 시민과 해외 참가자를 위한 체험 프로그램도 준비됐다. 부산시는 24~25일 영도대교 등 '피란수도 부산의 유산'을 해설과 함께 둘러보는 '2026 피란수도 부산 국가유산 야행'을 개최한다. 세계유산위원회 공식 참가자들은 조선왕조실록 특별 견학과 왕실 화장문화를 체험하는 '기록에서 유산으로', 통도사와 반구대 암각화 등을 둘러보는 세계유산 필드트립, 사찰음식 만찬과 선명상 체험 등에 참여할 수 있다.국가유산청은 "제48차 유네스코 세계유산위원회가 국제회의를 넘어 국내외 관람객이 함께 즐기는 세계적인 문화축제가 될 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력해 나가겠다"고 밝혔다.