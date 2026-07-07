닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

국제 세계일반

네타냐후, 트럼프에 튀르키예 F-35 판매 중단 요청

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260707010002457

글자크기

닫기

이정은 기자

승인 : 2026. 07. 07. 13:44

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

"무슬림 정권의 공군 현대화 막아야"
MIDEAST ISRAEL ATAROT AIRPORT
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 지난 5일(현지시간) 예루살렘과 라말라 사이 분리 장벽 인근 옛 아타롯 공항 부지에서 열린 아타롯 유산 센터 착공식에서 발언하고 있다./EPA 연합
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회담을 앞두고 도널드 트럼프 미국 대통령에게 튀르키예 공군력 현대화를 지원할 수 있는 무기 체계 판매 자제를 요청했다고 미국 온라인 매체 악시오스가 6일(현지시간) 보도했다.

이스라엘과 미국 관료들에 따르면, 네타냐후 총리는 지난 3일 트럼프 대통령과의 통화에서 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령의 강도 높은 반(反)이스라엘 발언에 대해 공식 항의한 것으로 밝혀졌다.

트럼프 대통령은 7일부터 튀르키예 수도 앙카라에서 열리는 NATO 정상회의에 참석해 에르도안 대통령과 회담할 예정이다. 이번 회담의 핵심 의제는 7억 달러 규모의 전투기용 신형 엔진 공급 계약과 튀르키예의 F-35 전투기 공동개발 프로그램 재참여 여부다. 지난 2019년 러시아산 S-400 방공 미사일을 도입하자 보안 유출을 우려한 미국은 F-35 프로그램에서 튀르키예를 퇴출한 바 있다.

에르도안 대통령은 지난주 시오니즘(유대인 민족주의 운동)을 "제노사이드(집단 학살) 이데올로기"라고 비판하며 자국의 안보 위협 요소로 지목했다. 하칸 피단 튀르키예 외무장관 역시 현지 방송 인터뷰를 통해 이스라엘 정부를 "인류의 짐이자 전 세계의 문제"로 규정하고 국제사회의 제재를 촉구했다.

소식통에 따르면 네타냐후 총리는 3일 통화에서 이러한 발언들을 언급하며 미국 측의 제재를 요청한 것으로 알려졌다.

한 미국 정부 관료는 "트럼프 대통령이 이스라엘 총리의 요청을 경청했다"며 "대통령이 에르도안 대통령에게 이스라엘 관련 발언 자제를 요청할 수는 있지만 그 이상의 실질적 조치로 이어지기는 힘들 것"이라고 전했다.

네타냐후 총리는 6일 폭스뉴스와의 인터뷰에서 튀르키예 지도부를 향해 공개적인 비판을 이어갔다. 그는 튀르키예가 중동 지역 내 극단주의 세력을 지원하고 있으며, 이스라엘과 NATO 회원국들을 위협하고 있다고 주장했다.

이어서 "미국을 증오하는 극단주의 운동인 무슬림 형제단 성향의 정권에 F-35나 전투기 엔진이 인도되어서는 안 된다"며 "이는 이스라엘 공군력 우위와 미국의 군사적 태세로 유지되어 온 중동 지역 세력 균형을 무너뜨릴 것"이라고 강조했다.
이정은 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

‘돈쭐’ 이어지자 감사 전한 한성기업…“정직한 식품기업 될 것”

초고가 아파트 등 부동산 탈세 조사 731억 탈루 적발

떠오르는 바이오가스시장…금호건설, 신사업으로 집중 육성

SK하이닉스, 美 증시 42조원 공모 착수…한국 반도체 랠리가 글로벌 ETF 판도 갈랐다

“검찰 권한 아닌 국민 안전장치”…현직 검사들이 말한 보완수사의 이유

[인터뷰] 이충환 경기도전국체전추진단장 “경기 체육 선순환 원년 만든다”

[마켓파워]강호동 체제 농협경제, 농협사료 흑자에도 영업손실 12배 확대

지금 뜨는 뉴스

귀하신 서울 국평 전세…신규·갱신 전세보증금 격차 8000만원

광주 찾은 배재고 야구부 “깊이 반성…인성 중요성 깨달았다”

손흥민 따라 ‘찰칵’…월드컵 무대에 선 휴머노이드 ‘아틀라스’

의외로 인간관계를 망치는 말버릇 7가지

현대차, TCR 월드투어 시즌 2승…‘아반떼 N’ 질주 계속