닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회 사회일반

경찰, ‘광주 여고생 살해’ 수사팀장 구속영장 신청…“증거인멸 혐의”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260707010002475

글자크기

닫기

설소영 기자

승인 : 2026. 07. 07. 14:02

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

PYH2026051403810005401_P4
살인·살인미수 혐의를 받는 장윤기(23) 씨가 14일 오전 광주 서부경찰서에서 검찰로 송치되기 전 포토라인에 서고 있다. 경찰은 광주 광산구 월계동 한 보행로에서 귀가 중이던 여고생을 흉기로 여러 차례 찔러 살해하고, 남고생에게 흉기를 휘두른 혐의를 받는 장씨의 신상 정보를 국민의 알권리 등을 고려해 이날부터 한 달간 공개하기로 결정했다./연합뉴스
경찰이 '광주 여고생 살해범' 장윤기 사건을 담당했던 광주 광산경찰서 수사팀장에 대해 구속영장을 신청했다. 사건 초기 수사 과정에서 차량 안에서 발견된 케이블타이를 증거물로 확보하지 않고 없앤 혐의다.

경찰청 '광주 광산경찰서 살인사건 관련 진상규명 특별수사팀'은 7일 광주 광산경찰서 수사팀장 A 경감에 대해 증거인멸 혐의로 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

A 경감은 지난 5월 5일 사건 발생 직후 장윤기의 차량을 압수수색하는 과정에서 케이블타이를 증거인멸한 혐의를 받는다. 당시 수사팀은 과학수사대가 현장에 도착하기 전 차량 내부에서 케이블타이를 발견했지만, 이를 정식 증거물로 확보하지 않은 것으로 알려졌다.

해당 케이블타이는 장윤기에게 강간살인죄 적용이 가능한지를 판단할 수 있는 핵심 단서로 거론돼 왔다. 강간살인죄가 적용될 경우 장윤기는 최소 무기징역 이상의 중형을 받을 수 있어, 사건 초기 증거 처리 과정에 대한 논란은 더욱 커지고 있다.

경찰은 장윤기의 부친인 광주 지역 현직 경찰관 장모 경감과 사건 담당 수사팀 사이의 유착 의혹도 함께 들여다보고 있다. 장 경감은 아들 주거지에 있던 성인용품 등을 폐기했다는 의혹으로 감찰 대상에 오른 상태다.

전날 27명 규모로 확대 편성된 특별수사팀에는 이날 오전 경찰청 중대범죄수사과 팀장과 수사관 등 6명이 추가 투입됐다. 특별수사팀 사무실은 광주경찰청에 마련됐다.

특별수사팀은 "증거인멸 등 관련 혐의와 그 경위를 상세히 밝히기 위해 관련자들에 대한 폭넓은 수사를 진행할 예정"이라며 "한 점의 국민적 의혹도 남지 않도록 철저하고 엄정하게 수사하겠다"고 밝혔다.
설소영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

‘돈쭐’ 이어지자 감사 전한 한성기업…“정직한 식품기업 될 것”

초고가 아파트 등 부동산 탈세 조사 731억 탈루 적발

떠오르는 바이오가스시장…금호건설, 신사업으로 집중 육성

SK하이닉스, 美 증시 42조원 공모 착수…한국 반도체 랠리가 글로벌 ETF 판도 갈랐다

“검찰 권한 아닌 국민 안전장치”…현직 검사들이 말한 보완수사의 이유

[인터뷰] 이충환 경기도전국체전추진단장 “경기 체육 선순환 원년 만든다”

[마켓파워]강호동 체제 농협경제, 농협사료 흑자에도 영업손실 12배 확대

지금 뜨는 뉴스

귀하신 서울 국평 전세…신규·갱신 전세보증금 격차 8000만원

광주 찾은 배재고 야구부 “깊이 반성…인성 중요성 깨달았다”

손흥민 따라 ‘찰칵’…월드컵 무대에 선 휴머노이드 ‘아틀라스’

의외로 인간관계를 망치는 말버릇 7가지

현대차, TCR 월드투어 시즌 2승…‘아반떼 N’ 질주 계속