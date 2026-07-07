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영광군, 유니세프 아동친화도시 첫 인증 획득…‘아이 키우기 좋은 도시’ 기반 강화

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영광 신동준 기자

승인 : 2026. 07. 07. 15:11

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'7년 연속 전국 합계출산율 1위' 성과
'안전하게 성장' 정책 비전 현실로 증명
영광군
장세일 영광군수(오른쪽 네번째)가 유니세프 아동친화도시 첫 인증 현판식을 갖은 후 영광군의원, 담당 직원, 아동들과 기념촬영을 하고 있다. /영광군
전남광주통합특별시 영광군이 유니세프(UNICEF) 한국위원회로부터 아동친화도시 최초 인증을 획득하며 아동·청소년 친화 정책을 선도하는 지자체로 인정받았다.

영광군은 지난 6일 유니세프 한국위원회로부터 아동친화도시 최초 인증을 공식 획득했다고 7일 밝혔다.

이번 인증은 '아동이 행복한 영광'을 최우선 과제로 내건 민선 8기 군정의 핵심 성과로 평가받고 있다.

그동안 영광군은 아동참여위원회 운영, 아동권리대변인 위촉, 간부 공무원 아동권리 교육 등 아동의 목소리를 행정에 반영하는 상향식 거버넌스를 탄탄히 다져온 점을 높게 평가받았다.

특히 이번 인증은 영광군이 달성한 '7년 연속 전국 합계출산율 1위'라는 성과는 물론, 전국적인 지방소멸 위기 속에서도 꾸준한 인구 유입을 통해 증가세를 이어가며 '인구 5만 4000명' 돌파를 눈앞에 둔 시점과 맞물려 그 의미를 더하고 있다.

군은 기존의 적극적인 출산 지원을 넘어, '태어난 아이가 안전하고 행복하게 성장하도록 끝까지 책임지는 지역'이라는 새로운 정책 비전을 현실로 증명해 냈다.

장세일 군수는 "민선 9기 시작점에서 아동친화도시 인증이라는 뜻깊은 성과를 전하게 되어 기쁘다"라며 "7년 연속 출산율 1위 명성에 걸맞게 아동의 안전, 교육, 여가 등 모든 영역에서 아이들 눈높이에 맞춘 행정을 펼쳐 전국에서 가장 아이 키우기 좋은 영광군을 만들겠다"고 밝혔다.
신동준 기자

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