남원시, 민선 9기 첫 업무보고 돌입…핵심 공약·현안 실행계획 점검

7일부터 10일까지 진행…팀장급 공무원까지 참여한 종합토론 형식

정책 결정하기 전까지 치열하게 토론해 나온 대책은 속도감 있게 추진

양충모 남원시장 취임 후 첫 업무보고 돌입_미래산업농정국 소관 (2) (1) 0 남원시가 민선 9기 '시민과 함께하는 경제도시' 실현을 위해 7일부터 10일까지 시청 회의실에서 업무보고를 진한한다./남원시

전북 남원시가 민선 9기 핵심 공약과 주요 현안의 실행력을 높이기 위한 첫 업무보고에 들어갔다.남원시는 7일부터 10일까지 시청 회의실에서 민선 9기 시정 운영 방향과 핵심 추진과제를 점검하는 업무보고를 진행한다고 밝혔다.이번 업무보고는 민선 9기 공약사업 등 핵심 추진과제를 정립하고, 시민들이 체감할 수 있는 실질적인 정책 대안을 마련하기 위해 마련됐다.특히 모노레일 사태 해결, 청렴도 회복, 기업 유치, 지리산 의료기반 치유 정주 클러스터 조성, IB 교육벨트 구축, 농업예산 확대 등 주요 현안과 민선 9기 핵심 전략사업을 중심으로 추진 방향과 실행계획을 중점 점검할 예정이다.이번 업무보고는 보고, 지시 형식에서 벗어나 팀장급 공무원까지 함께 참여한 종합토론 형식으로 진행한다.양충모 남원시장은 이 자리에서 공직자들에게 "시민의 눈높이에서 생각하고, 시민의 발높이에 맞춰 부지런히 현장을 뛰는 맞춤형 소통 행정"을 민선 9기 시정의 핵심 가치로 제시했다.이어 "정책을 결정하기 전까지는 치열하게 토론해 최선의 답을 찾되, 도출된 대책과 사업에 대해서는 속도감 있게 추진해야 한다"고 강조했다.양 시장은 "민선 9기 남원시정의 주인은 오직 시민이다"라며, "시민들의 목소리를 경청하며 치열하게 고민하고, 결정된 정책은 속도감 있게 실행에 옮겨 '사람이 모이고 삶이 따뜻한 경제도시 남원'을 만들겠다"고 말했다.