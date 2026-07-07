닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

국제 북미

나스닥 상장 앞둔 SK하닉, 공식 마케팅 돌입

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260708010002693

글자크기

닫기

하만주 워싱턴 특파원 | 이지선 기자

승인 : 2026. 07. 07. 18:05

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

업계 "국내외 반도체산업 분수령"
SK하이닉스가 6일(현지시간) 약 280억 달러(42조8344억원) 규모의 미국예탁주식(ADS) 나스닥 상장을 위한 공식 마케팅 절차를 시작했다고 블룸버그통신과 영국 일간 파이낸셜타임스(FT) 등이 보도했다. 이번 공모는 외국 기업이 미국 증시에서 실시하는 첫 주식 매각으로는 사상 최대 규모가 될 수 있고, 오는 10일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 거래를 시작할 예정이라고 블룸버그는 전했다.

SK하이닉스는 미국 증권거래위원회(SEC) 신고서를 통해 보통주 약 1779만주에 해당하는 ADS를 매각할 계획이라고 밝혔다. 각 ADS는 보통주 10분의 1에 해당한다. 주관사는 뱅크오브아메리카(BofA)·씨티그룹·골드만삭스·JP모건 등이다. 이번 공모 규모는 중국 알리바바의 2014년 미국 상장 금액인 250억 달러(38조2450억원)를 웃돌고, 사우디아라비아 아람코의 2019년 기업공개(IPO·294억 달러·44조9761억원)에 맞먹는다고 블룸버그가 전했다.

업계에선 SK하이닉스의 미국 나스닥 주식예탁증서 상장이 단순한 해외 자금 조달을 넘어 국내 자본시장과 글로벌 반도체 산업의 분수령이 될 것이란 평가가 나온다. 일단 세계 최대 자본시장에서 AI 메모리 경쟁력을 인정받아 기업가치 재평가 및 용인 반도체 클러스터와 첨단 생산시설 투자에 필요한 자금을 안정적으로 확보하는 계기가 될 것으로 보고 있다. 반면 기존 주주의 지분 희석과 국내 증시의 자금 이탈, '코리아 디스카운트' 논란을 다시 불러올 수 있다는 우려도 나온다.
하만주 워싱턴 특파원
이지선 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기