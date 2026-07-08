청주시, AI 기반 스마트 휴양림 조성한다…전국 첫 다종 서비스로봇 통합 운영

국비 등 총 19억 8000만원 투입

2027년 11월까지 휴양림 모델 구축

02.2 청주시 전국 최초 AI 기반 스마트 휴양림 조성한다. 사진(청주미원별빛자연휴양림) 0 청주시가 2027년 11월 AI기반 서비스 로봇을 투입할 예정인 상당구 미원면 별빛자연휴양림 전경./청주시

충북 청주시가 산업통상자원부와 한국로봇산업진흥원이 주관한 '2026년 대규모 융합 로봇 실증사업 국민 체감 실증형' 공모에 최종 선정되며 인공지능(AI) 기반 스마트 휴양림 조성에 나선다.청주시는 충북과학기술혁신원을 주관기관으로 ㈜케이티(KT), SK인텔릭스, ㈜티와이엠과 컨소시엄을 구성해 사업을 추진한다고 8일 밝혔다.시는 총사업비 19억 8000만원(국비 50%·시비 50%)을 투입해 오는 2027년 11월까지 미원 별빛 자연휴양림을 대상으로 인공지능(AI) 기반 스마트 휴양림 모델을 구축할 계획이다.이번 사업의 핵심은 전국 최초로 자연휴양림에 AI 기반 다종 서비스로봇을 통합 운영하는 '스마트 휴양림'을 구현하는 것이다. 단순히 개별 로봇을 도입하는 수준을 넘어, 다양한 서비스로봇을 하나의 통합 관제시스템으로 연계해 방문객 안전, 체험, 편의, 시설관리 등을 종합적으로 제공하는 국민 체감형 AI·로봇 융합 모델을 구축한다.사업은 단계적으로 추진된다. 1단계에서는 △순찰·안전관리 로봇 △체험형 서비스로봇 △환경 관리 로봇 △통합 관제시스템을 구축한다. 2단계에서는 △실외 자율주행 배송 로봇 △다목적 서비스로봇을 추가 도입하고, 통합 관제시스템을 고도화할 예정이다.이를 통해 총 5종 8대 규모의 AI 기반 서비스로봇이 휴양림 전역에서 다양한 서비스를 제공하게 된다. 특히 이번 사업은 미원 별빛 자연휴양림의 급경사, 계단, 숲길 등 실제 산림 환경을 AI·로봇 기술 검증을 위한 테스트베드로 활용한다는 점에서 차별성을 갖는다.기존 평지 중심의 실증을 넘어 복합 산림 지형에서도 안정적으로 운용할 수 있는 AI·로봇 기술을 검증해 향후 전국 자연휴양림과 산림 관광시설로 확산할 수 있는 표준 모델을 제시할 것으로 기대된다.도입되는 서비스로봇은 AI 기술을 기반으로 안전관리, 시설관리, 체험 서비스, 물품 배송 등 다양한 분야에 활용될 예정이다. 시는 이용객 편의 증진과 운영 효율 향상을 위해 로봇 서비스 기능을 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.통합 관제시스템은 로봇 운영 현황을 실시간으로 관리하고, 로봇 운행 정보와 시설 이용 데이터를 종합적으로 분석해 운영계획에 반영하는 지능형 관리 체계로 구축된다. 이를 통해 로봇 운영 효율과 서비스 품질을 지속적으로 높이고, AI 기반 스마트 휴양림 운영 모델을 완성해 나갈 계획이다.시는 이번 실증 사업을 통해 방문객 안전과 편의성을 높이고 차별화된 체험 서비스를 제공하는 한편, 전국 최초 AI 기반 다종 서비스로봇 운영 휴양림을 성공적으로 구축해 전국으로 확산할 수 있는 스마트 산림 관광 모델을 제시할 방침이다.이장섭 청주시장은 "이번 공모 선정은 단순히 로봇을 도입하는 것이 아니라 AI와 다양한 서비스로봇을 하나의 시스템으로 통합 운영하는 전국 최초의 스마트 자연휴양림 모델을 구현한다는 데 큰 의미가 있다"며 "미원 별빛 자연휴양림을 대한민국 AI·로봇 기반 산림 관광 서비스의 대표 실증 거점으로 육성하고, 전국으로 확산할 수 있는 성공모델을 만들어 미래 스마트 관광을 선도하겠다"고 말했다.