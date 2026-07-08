신한금융, 행안부와 사회연대경제 활성화 맞손…3년간 60억원 지원

대구 안심마을서 협약…사회연대경제 활성화 지원

[사진1] 신한금융그룹, 사회연대경제 활성화에 3년간 60억원 지원(26.07.08) 0 진옥동 신한금융그룹 회장(오른쪽)이 8일 대구 동구 안심마을에서 열린 업무협약식에 참석해 윤호중 행정안전부 장관과 함께 기념촬영을 하고 있다./신한금융그룹

신한금융그룹이 행정안전부와 손잡고 지역순환경제 확산을 위한 민관 협력에 나선다.신한금융그룹은 8일 대구 동구 안심마을에서 행정안전부와 '사회연대경제 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.사회연대경제는 사회적기업과 협동조합 등 다양한 경제주체가 연대와 협력을 바탕으로 공익적 가치를 추구하는 경제 활동을 뜻한다. 행정안전부는 사회연대경제의 전국 확산을 위해 지역 특성에 맞는 혁신모델 발굴·확산 사업을 추진하고 있다. 이날 협약식이 열린 안심마을은 2008년 장애·비장애 통합 돌봄을 목표로 주민들이 협동조합을 꾸리기 시작한 지역이다.행정안전부는 안심마을이 정부 지원 이전부터 민간 주도로 조성된 모델이라는 점을 고려해 혁신모델 6대 유형 중 '지역순환경제 구축형' 사업지로 선정했다. 이에 따라 에너지와 공공구매, 사회연대금융, 지역공동체를 연계한 '대구형 지역순환경제 모델'을 추진 중이다.신한금융은 2023년 행정안전부와 체결한 '생활권 단위 로컬브랜딩 지역 활성화' 협약을 바탕으로 협력 범위를 사회연대경제 분야로 넓힌다. 특히 신한금융희망재단을 통해 올해부터 매년 20억원씩 3년간 총 60억원을 지원할 계획이다.지원사업은 사회연대경제 임팩트업 프로젝트 공모를 통해 선정된 사회연대경제 조직과 기업 등을 대상으로 추진된다. 세부적으로는 고효율 에너지기기 교체를 통한 에너지 효율화 사업 '에너지 임팩트업', 사회연대경제 조직의 사업 개발과 신규 일자리 창출을 지원하는 '베이스 임팩트업', 민관 협력 기반의 지역사회 문제 해결 프로젝트인 '소셜 임팩트업' 등으로 구성된다.신한금융 관계자는 "돌봄, 에너지 등 지역에 필요한 서비스를 주민 스스로 만들어가는 사회연대경제가 성장하려면 정부의 제도적 지원과 함께 민간의 참여가 반드시 필요하다"며, "신한금융은 지역이 스스로 지속 가능한 발전 기반을 만들어갈 수 있도록 행정안전부와 함께 적극 협력하겠다"고 말했다.