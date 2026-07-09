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영주시의회, 제10대 전반기 원구성 마무리...제302회 임시회 폐회

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영주 장성훈 기자

승인 : 2026. 07. 09. 14:24

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운영위원장 석혜순 의원, 시민행복위원장 권오기 의원, 경제도시위원장 손성호 의원
석혜순 의원
석혜순 의회운영위원장
권오기 의원
권오기 시민행복위원장
손성호 의원
손성호 경제도시위원장
경북 영주시의회는 제302회 임시회 제2차 본회의에서 상임위원회 위원을 선임하고 각 상임위원회 위원장과 부위원장을 선출하는 등 제10대 영주시의회 전반기 원구성을 마무리하며 본격적인 의정활동의 시작을 알렸다.

앞서, 영주시의회는 지난 6일 열린 제302회 임시회 제1차 본회의에서 이상근 의원(3선)을 의장으로, 전규호 의원(재선)을 부의장으로 각각 선출했다.

8일 열린 제2차 본회의에서는 상임위원회 위원을 선임한 후 각 상임위원회의 위원장과 부위원장을 선출했다. 운영위원회는 위원장 석혜순 의원, 부위원장 최종찬 의원, 시민행복위원회는 위원장 권오기 의원, 부위원장 이정석 의원, 경제도시위원회에는 위원장 손성호 의원, 부위원장 최선희 의원이 선출되어 제10대 영주시의회 전반기 상임위원회 구성을 모두 마쳤다.

이상근 의장은 "제10대 영주시의회가 힘찬 출발을 할 수 있도록 보내주신 시민 여러분의 관심과 성원에 감사드린다"며 "시민의 목소리를 최우선으로 경청하고, 지역발전과 시민의 행복을 위한 책임 있는 의정활동을 펼쳐 신뢰받는 의회, 소통하는 의회, 시민과 함께하는 의회를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 제10대 영주시의회는 이번 전반기 원구성을 계기로 본격적인 의정활동에 돌입하며, 집행부에 대한 견제와 감시는 물론 합리적인 정책 대안 제시와 시민 중심의 입법활동을 통해 지역발전과 시민 복리 증진에 최선을 다할 계획이다.
장성훈 기자

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