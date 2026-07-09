영주시, 명품대구경북박람회서 영주의 매력 선보인다

산업·관광·농특산물 한자리… 영주만의 매력 종합 홍보

영주 0 지난해 명품대구경북박람회 홍보부스 운영 모습/영주시

경북 영주시는 오는 10일부터 12일까지 3일간 대구 엑스코(EXCO)에서 열리는 '2026 명품대구경북박람회(DG F·E·S·T·A)'에 참가해 산업과 관광, 농·특산물을 아우르는 홍보관을 운영하며 영주만의 다양한 매력을 선보인다.이번 박람회에는 대구·경북지역 30여 개 기관·단체가 참가해 지역의 주요 정책과 관광, 산업, 대표 특산물 등을 소개한다.시는 이번 홍보관을 통해 미래 성장동력과 문화관광 자원, 우수 농·특산물을 유기적으로 연결해 영주만의 경쟁력을 종합적으로 알릴 계획이다.먼저 산업 분야에서는 첨단베어링 국가산업단지 조성 현황과 기업지원 시책을 비롯해 기회발전특구와 규제자유특구 지정 추진 등 기업하기 좋은 도시 조성을 위한 다양한 정책을 소개한다. 미래 산업 기반 구축과 우수기업 유치, 양질의 일자리 창출을 통해 경제와 산업이 함께 성장하는 영주의 비전을 제시할 예정이다.관광 분야는 '자연이 빚어낸 쉼, 시간이 머무는 풍경'을 주제로 꾸며진다. 유네스코 세계유산인 '부석사와 소수서원', 외나무다리와 전통 고택이 어우러진 '무섬마을', 아름다운 수변 경관을 품은 '영주호' 등 영주를 대표하는 관광자원을 소개하고, 오는 10월 개최 예정인 2026 경북 영주 풍기인삼축제를 비롯한 지역 대표 축제도 함께 홍보한다.이와 함께 영주사과와 풍기인삼, 한과 등 지역 대표 농·특산물을 전시하고 시식행사를 운영해 영주 농·특산물의 우수한 맛과 품질을 직접 체험할 수 있도록 할 계획이다.이항규 기획예산실장은 "이번 박람회는 영주의 산업과 관광, 농·특산물을 한자리에서 소개하며 영주가 가진 현재의 경쟁력과 미래 성장 가능성을 함께 알리는 의미 있는 자리"라며 "영주만의 차별화된 강점을 적극 홍보해 더 많은 관광객과 기업의 관심을 이끌고, 지역경제에 활력을 불어넣는 계기가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.